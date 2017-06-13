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  • 13.06, 14:33
    Стрельбу на вокзале в Мюнхене устроил гражданин Германии. Германия, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Стрельбу на вокзале в Мюнхене устроил гражданин Германии

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    Стрельбу на вокзале в Мюнхене устроил гражданин Германии

    Стрельбу на вокзале в Мюнхене устроил гражданин Германии

    Стрельбу на вокзале в Мюнхене устроил гражданин Германии
    • Фото: @Michael____q /twitter.com

      • 37-летний мужчина, открывший во вторник утром стрельбу на вокзале в пригороде Мюнхена, имеет немецкий паспорт

      Ранее стало известно, что полиция не считает происшествие терактом. Преступник действовал из личных соображений, его мотивы не были связаны с религией или политикой.

      Как сообщают немецкие СМИ, во время проверки билетов на платформе завязалась драка, в ходе которой злоумышленник выхватил оружие у сотрудницы полиции и открыл огонь. Пострадали четыре человека: сам преступник, двое пассажиров, а также сотрудница полиции: она тяжело ранена в голову. Сейчас здание вокзала оцеплено, преступник задержан. Полиция ведёт расследование.

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