Стрельбу на вокзале в Мюнхене устроил гражданин Германии

37-летний мужчина, открывший во вторник утром стрельбу на вокзале в пригороде Мюнхена, имеет немецкий паспорт
Ранее стало известно, что полиция не считает происшествие терактом. Преступник действовал из личных соображений, его мотивы не были связаны с религией или политикой.
Как сообщают немецкие СМИ, во время проверки билетов на платформе завязалась драка, в ходе которой злоумышленник выхватил оружие у сотрудницы полиции и открыл огонь. Пострадали четыре человека: сам преступник, двое пассажиров, а также сотрудница полиции: она тяжело ранена в голову. Сейчас здание вокзала оцеплено, преступник задержан. Полиция ведёт расследование.
Как сообщают немецкие СМИ, во время проверки билетов на платформе завязалась драка, в ходе которой злоумышленник выхватил оружие у сотрудницы полиции и открыл огонь. Пострадали четыре человека: сам преступник, двое пассажиров, а также сотрудница полиции: она тяжело ранена в голову. Сейчас здание вокзала оцеплено, преступник задержан. Полиция ведёт расследование.
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