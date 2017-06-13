Расторгуев рассказал о приступе возрастной аритмии

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев выразил благодарность поклонникам коллектива за проявленную заботу и сообщил, что сейчас с его самочувствием все хорошо.
Николай Расторгуев не смог выступить на концерте в Туле в честь Дня России из-за возрастной аритмии. Об этом говорится в сообщении продюсерского центра Игоря Матвиенко.
Солист группы «Любэ» обратился к поклонникам, поблагодарив за заботу, сообщает РИА Новости.
Николай Расторгуев, лидер группы «Любэ»: «От себя лично и всего коллектива „Любэ“ выражаю вам огромную благодарность за проявленную заботу, волнение и переживание по поводу моего самочувствия. На данный момент все хорошо, до новых встреч на концертах».
Напомним, Николая Расторгуева госпитализировали в городскую клиническую больницу Тулы после сердечного приступа, который произошел с артистом перед концертом. Многие горожане, узнав о происшествии, ушли с концерта. Однако тульские музыканты решили поддержать артиста, исполнив со сцены несколько его песен.
Солист группы «Любэ» обратился к поклонникам, поблагодарив за заботу, сообщает РИА Новости.
Николай Расторгуев, лидер группы «Любэ»: «От себя лично и всего коллектива „Любэ“ выражаю вам огромную благодарность за проявленную заботу, волнение и переживание по поводу моего самочувствия. На данный момент все хорошо, до новых встреч на концертах».
Напомним, Николая Расторгуева госпитализировали в городскую клиническую больницу Тулы после сердечного приступа, который произошел с артистом перед концертом. Многие горожане, узнав о происшествии, ушли с концерта. Однако тульские музыканты решили поддержать артиста, исполнив со сцены несколько его песен.
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