Турчинов предложил «эффективную технологию» войны в Донбассе

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов считает, что «антитеррористическую операцию» на востоке страны пора заканчивать и переходить к новому формату действий.
Секретарь СНБО предлагает закрепить законом действия для восстановления украинской власти в Донецкой и Луганской областях, в том числе право президента применять армию на этих территориях.
Александр Турчинов, СНБО Украины: «Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ».
Новый закон позволит создать эффективную защиту страны, заявил Турчинов в интервью «Интерфаксу». Глава СНБО также считает, что такой подход укрепит основы Минских соглашений, потому что их невозможно соблюсти «без освобождения оккупированной украинской территории».
Ранее Александр Турчинов призывал украинских силовиков продвигаться на восток. «Главное — не проскочить границу», — говорил он и даже шутил о «взятии Москвы».
Александр Турчинов, СНБО Украины: «Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ».
Новый закон позволит создать эффективную защиту страны, заявил Турчинов в интервью «Интерфаксу». Глава СНБО также считает, что такой подход укрепит основы Минских соглашений, потому что их невозможно соблюсти «без освобождения оккупированной украинской территории».
Ранее Александр Турчинов призывал украинских силовиков продвигаться на восток. «Главное — не проскочить границу», — говорил он и даже шутил о «взятии Москвы».
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