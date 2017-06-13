В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве.
Степень интенсивности опасных явлений — «желтая», погода потенциально опасна, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Сегодня в Москве и Московской области ожидаются ветер, гроза и дождь.
Синоптики объяснили, что над Москвой разместился очередной циклон, который принес прохладу и дожди на всю неделю. В ближайшие дня температура воздуха в столице среднем не превысит 19 градусов, в Подмосковье — 21 градуса. А в последние два рабочих дня похолодает еще больше — ожидается всего 14 градусов тепла. В выходные ситуация в столичном регионе улучшится, ожидается потепление до 22 градусов в субботу и 24 градусов в воскресенье.
Напомним, что в конце мая на столичный регион обрушился разрушительный ураган, жертвами которого стали 16 человек. Люди гибли под упавшими деревьями и различными конструкциями.
Сегодня в Москве и Московской области ожидаются ветер, гроза и дождь.
Синоптики объяснили, что над Москвой разместился очередной циклон, который принес прохладу и дожди на всю неделю. В ближайшие дня температура воздуха в столице среднем не превысит 19 градусов, в Подмосковье — 21 градуса. А в последние два рабочих дня похолодает еще больше — ожидается всего 14 градусов тепла. В выходные ситуация в столичном регионе улучшится, ожидается потепление до 22 градусов в субботу и 24 градусов в воскресенье.
Напомним, что в конце мая на столичный регион обрушился разрушительный ураган, жертвами которого стали 16 человек. Люди гибли под упавшими деревьями и различными конструкциями.
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