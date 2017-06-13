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  • 13.06, 13:02

    Россияне задали Путину более 1,3 миллиона вопросов

    1 комментарий

    Россияне задали Путину более 1,3 миллиона вопросов

    Россияне задали Путину более 1,3 миллиона вопросов

    Более миллиона россиян направили вопросы и жалобы Владимиру Путину.

    Среди наиболее популярных тем — состояние ЖКХ и дорог, коррупция и чиновники, цены и зарплаты, а также международная обстановка, в том числе ситуация в Сирии и запрет соцсетей на Украине.

    Задают главе государства и личные вопросы. Например, у Путина спрашивают о любимом музыкальном жанре и месте, где президент хотел бы провести отпуск. Также Путина просят оценить шансы сборной России на успешное выступление на домашнем чемпионате мира.

    Всего за два дня до «Прямой линии с Владимиром Путиным» свои вопросы по разным каналам направили более 1,3 миллиона россиян, сообщает сайт Вести.Ru.

    Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 15 июня. Ранее она проходила в апреле, но в этом году прямую линию решили перенести из-за плотного графика президента.

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