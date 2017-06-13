Россияне задали Путину более 1,3 миллиона вопросов

Более миллиона россиян направили вопросы и жалобы Владимиру Путину.
Среди наиболее популярных тем — состояние ЖКХ и дорог, коррупция и чиновники, цены и зарплаты, а также международная обстановка, в том числе ситуация в Сирии и запрет соцсетей на Украине.
Задают главе государства и личные вопросы. Например, у Путина спрашивают о любимом музыкальном жанре и месте, где президент хотел бы провести отпуск. Также Путина просят оценить шансы сборной России на успешное выступление на домашнем чемпионате мира.
Всего за два дня до «Прямой линии с Владимиром Путиным» свои вопросы по разным каналам направили более 1,3 миллиона россиян, сообщает сайт Вести.Ru.
Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 15 июня. Ранее она проходила в апреле, но в этом году прямую линию решили перенести из-за плотного графика президента.
Задают главе государства и личные вопросы. Например, у Путина спрашивают о любимом музыкальном жанре и месте, где президент хотел бы провести отпуск. Также Путина просят оценить шансы сборной России на успешное выступление на домашнем чемпионате мира.
Всего за два дня до «Прямой линии с Владимиром Путиным» свои вопросы по разным каналам направили более 1,3 миллиона россиян, сообщает сайт Вести.Ru.
Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 15 июня. Ранее она проходила в апреле, но в этом году прямую линию решили перенести из-за плотного графика президента.
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