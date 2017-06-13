Налетчик с электрошокером пытался ограбить банк в центре Москвы

В центре Москвы злоумышленник попытался ограбить банк, однако сбежал без денег.
Мужчина в маске и в очках ворвался в отделение банка на Спартаковской улице в то время, когда в нем проводились ремонтные работы. Угрожая электрошокером предметом, похожим на пистолет, злоумышленник заставил строителей лечь на пол, а четырех сотрудниц банка связал. После этого он потребовал у женщин открыть кассу. Однако, получив отказ, настаивать не стал и сбежал из отделения через служебный вход.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой». Ведется поиск преступника, его личность устанавливается, сообщает агентство «Москва».
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой». Ведется поиск преступника, его личность устанавливается, сообщает агентство «Москва».
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