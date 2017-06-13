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  • 13.06, 13:02

    Налетчик с электрошокером пытался ограбить банк в центре Москвы

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    Налетчик с электрошокером пытался ограбить банк в центре Москвы

    Налетчик с электрошокером пытался ограбить банк в центре Москвы

    В центре Москвы злоумышленник попытался ограбить банк, однако сбежал без денег.

    Мужчина в маске и в очках ворвался в отделение банка на Спартаковской улице в то время, когда в нем проводились ремонтные работы. Угрожая электрошокером предметом, похожим на пистолет, злоумышленник заставил строителей лечь на пол, а четырех сотрудниц банка связал. После этого он потребовал у женщин открыть кассу. Однако, получив отказ, настаивать не стал и сбежал из отделения через служебный вход.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой». Ведется поиск преступника, его личность устанавливается, сообщает агентство «Москва».

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