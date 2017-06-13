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  • 13.06, 13:02

    В Молдавии намерены запретить вещание российских телеканалов

    4 комментария

    В Молдавии намерены запретить вещание российских телеканалов

    В Молдавии намерены запретить вещание российских телеканалов

    Парламентарии Молдавии рассмотрят законодательную инициативу правящей Демократической партии об ограничении вещания в стране российских телеканалов.

    Об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду. По словам Канду, представленный законопроект предполагает запретить трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ из стран, которые не ратифицировали европейскую Конвенцию о трансграничном телевидении.

    Парламентарий подчеркнул, что в число таких стран входит и Россия. «Это касается всех российских телеканалов» и «абсолютно необходимо для обеспечения информационной безопасности Молдавии», — добавил Канду.

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