В Молдавии намерены запретить вещание российских телеканалов

Парламентарии Молдавии рассмотрят законодательную инициативу правящей Демократической партии об ограничении вещания в стране российских телеканалов.

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Об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду. По словам Канду, представленный законопроект предполагает запретить трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ из стран, которые не ратифицировали европейскую Конвенцию о трансграничном телевидении.



Парламентарий подчеркнул, что в число таких стран входит и Россия. «Это касается всех российских телеканалов» и «абсолютно необходимо для обеспечения информационной безопасности Молдавии», — добавил Канду.



