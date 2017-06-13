Украинцы придумали, как попасть на концерты запрещенных российских звезд

Украинцы стали приобретать туры на концерты российских артистов, которым запретили въезд в страну.
Украинцам предлагают отправиться в соседние страны, чтобы насладиться выступлениями любимых групп и музыкантов. Так, жителям Одессы предлагают съездить на группу «Ленинград» в Кишинёв, а киевлянам — на Филиппа Киркорова в Минск.
Стоимость подобных поездок стартует с 450 гривен (около 20 долларов). Как отмечает Газета.Ru, особым спросом пользуются диджейские фестивали и рок-концерты.
Однако организаторам туров приходится проявлять осторожность, чтобы не привлекать внимание радикалов или спецслужб. Поэтому компании очень осторожно подходят к выбору концертов российских исполнителей и выражают готовность организовать поездку и проживание, предлагая при этом покупать билеты самостоятельно.
в страну не пустили «Иванушек International», Лолиту Милявскую и других артистов. Кроме того, из-за решения СБУ на «Евровидении» не смогла выступить Юлия Самойлова.
Стоимость подобных поездок стартует с 450 гривен (около 20 долларов). Как отмечает Газета.Ru, особым спросом пользуются диджейские фестивали и рок-концерты.
Однако организаторам туров приходится проявлять осторожность, чтобы не привлекать внимание радикалов или спецслужб. Поэтому компании очень осторожно подходят к выбору концертов российских исполнителей и выражают готовность организовать поездку и проживание, предлагая при этом покупать билеты самостоятельно.
в страну не пустили «Иванушек International», Лолиту Милявскую и других артистов. Кроме того, из-за решения СБУ на «Евровидении» не смогла выступить Юлия Самойлова.
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