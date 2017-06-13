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  • 13.06, 11:31

    Стрельба на вокзале в Мюнхене: преступник вырвал оружие у полицейского

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    Стрельба на вокзале в Мюнхене: преступник вырвал оружие у полицейского

    Стрельба на вокзале в Мюнхене: преступник вырвал оружие у полицейского

    Стрельба на вокзале в Мюнхене: преступник вырвал оружие у полицейского
  • Фото: @Seb_Dorn /twitter.com

    • Мюнхенская полиция задержала стрелка, ранившего нескольких человек на пригородной железнодорожной станции Унтерфёринг.

    В настоящий момент ситуация взята под контроль, проведена эвакуация. Людям ничто не угрожает.

    Как сообщает Bild, злоумышленник был ранен во время задержания. Его доставили в больницу.

    Стражи порядка сейчас выясняют обстоятельства инцидента и мотивы стрелка. Версию теракта в полиции исключают.

    Напомним, ранее сегодня сообщалось, что злоумышленник открыл огонь при проверке документов в поезде в Мюнхене. По некоторым данным, он выхватил оружие из рук женщины-полицейского, после чего начал стрелять. В результате сотрудница была тяжело ранена. Также, по уточненным данным, пострадали двое пассажиров.

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