Стрельба на вокзале в Мюнхене: преступник вырвал оружие у полицейского

Мюнхенская полиция задержала стрелка, ранившего нескольких человек на пригородной железнодорожной станции Унтерфёринг.
В настоящий момент ситуация взята под контроль, проведена эвакуация. Людям ничто не угрожает.
Как сообщает Bild, злоумышленник был ранен во время задержания. Его доставили в больницу.
Стражи порядка сейчас выясняют обстоятельства инцидента и мотивы стрелка. Версию теракта в полиции исключают.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что злоумышленник открыл огонь при проверке документов в поезде в Мюнхене. По некоторым данным, он выхватил оружие из рук женщины-полицейского, после чего начал стрелять. В результате сотрудница была тяжело ранена. Также, по уточненным данным, пострадали двое пассажиров.
Как сообщает Bild, злоумышленник был ранен во время задержания. Его доставили в больницу.
Стражи порядка сейчас выясняют обстоятельства инцидента и мотивы стрелка. Версию теракта в полиции исключают.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что злоумышленник открыл огонь при проверке документов в поезде в Мюнхене. По некоторым данным, он выхватил оружие из рук женщины-полицейского, после чего начал стрелять. В результате сотрудница была тяжело ранена. Также, по уточненным данным, пострадали двое пассажиров.
Комментарии