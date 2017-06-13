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  • 13.06, 11:32

    Стрельба на вокзале в Мюнхене: ранены пять человек

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    • Фото: twitter.com
    Стрельба на вокзале в Мюнхене: ранены пять человек

    Стрельба на вокзале в Мюнхене: ранены пять человек

    Стрельба на вокзале в Мюнхене: ранены пять человек
  • Фото: twitter.com

    • Пять человек пострадали в результате стрельбы на вокзале в Мюнхене.

    Злоумышленник выстрелил в женщину-полицейскую при проверке документов в поезде в Мюнхене и тяжело ранил ее.
    В результате стрельбы ранения также получили еще четыре человека, передает РИА Новости.

    Полиция Мюнхена подтвердила стрельбу на железнодорожном вокзале в черте города. Здание сейчас оцеплено. Сообщается об одном задержанном. Подробности уточняются.

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