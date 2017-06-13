Стрельба на вокзале в Мюнхене: ранены пять человек

Пять человек пострадали в результате стрельбы на вокзале в Мюнхене.
Злоумышленник выстрелил в женщину-полицейскую при проверке документов в поезде в Мюнхене и тяжело ранил ее.
В результате стрельбы ранения также получили еще четыре человека, передает РИА Новости.
Полиция Мюнхена подтвердила стрельбу на железнодорожном вокзале в черте города. Здание сейчас оцеплено. Сообщается об одном задержанном. Подробности уточняются.
В результате стрельбы ранения также получили еще четыре человека, передает РИА Новости.
Полиция Мюнхена подтвердила стрельбу на железнодорожном вокзале в черте города. Здание сейчас оцеплено. Сообщается об одном задержанном. Подробности уточняются.
Комментарии