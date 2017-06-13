Расследованием автокатастрофы с 14 жертвами в Забайкалье займется спецкомиссия

Ространснадзор создаст специальную комиссию по расследованию причин ДТП с автобусом в Забайкалье.
Соответствующее поручение дал министр транспорта РФ Максим Соколов.
На место трагедии отправились сотрудники Ространснадзора. Они примут участие в работе межведомственной комиссии.
Также Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщили в Минтрансе.
автокатастрофа произошла в ночь на 12 июня на 702-м километре трассы «Байкал». Автобус, который вез паломников в Читу из села Урлук, упал с 30-метровой насыпи.
По последним данным, жертвами ДТП стали 14 человек. В больницах остаются 34 человека, из них 18 — в реанимации.
На место трагедии отправились сотрудники Ространснадзора. Они примут участие в работе межведомственной комиссии.
Также Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщили в Минтрансе.
автокатастрофа произошла в ночь на 12 июня на 702-м километре трассы «Байкал». Автобус, который вез паломников в Читу из села Урлук, упал с 30-метровой насыпи.
По последним данным, жертвами ДТП стали 14 человек. В больницах остаются 34 человека, из них 18 — в реанимации.
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