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  • 13.06, 11:31

    Расследованием автокатастрофы с 14 жертвами в Забайкалье займется спецкомиссия

    2 комментария
    Расследованием автокатастрофы с 14 жертвами в Забайкалье займется спецкомиссия

    Расследованием автокатастрофы с 14 жертвами в Забайкалье займется спецкомиссия

    Расследованием автокатастрофы с 14 жертвами в Забайкалье займется спецкомиссия

    Ространснадзор создаст специальную комиссию по расследованию причин ДТП с автобусом в Забайкалье.

    Соответствующее поручение дал министр транспорта РФ Максим Соколов.

    На место трагедии отправились сотрудники Ространснадзора. Они примут участие в работе межведомственной комиссии.

    Также Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщили в Минтрансе.

    Напомним, автокатастрофа произошла в ночь на 12 июня на 702-м километре трассы «Байкал». Автобус, который вез паломников в Читу из села Урлук, упал с 30-метровой насыпи.

    По последним данным, жертвами ДТП стали 14 человек. В больницах остаются 34 человека, из них 18 — в реанимации.

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