Московских контролеров и врачей обучили английскому для Кубка Конфедераций

В эту субботу в России стартует Кубок конфедераций ФИФА. Матчи пройдут в четырех городах — Сочи, Петербурге, Казани и Москве.

137 футбол

Москва готовится принимать иностранцев. Для этого контролеров в общественном транспорте усердно учили английскому, но числительные все же немножко подводят. Если нерусского зайца поймать, все равно ведь надо штраф выписывать. Впрочем, на этот случай у есть шпаргалка.



А если иностранный футбольный фанат окажется приличным джентльменом, то у него будет специальный фанатский паспорт, который дает право на бесплатный проезд на общественном транспорте. Однако не забыли в Москве и о водителях такси.



Дмитрий Пронин, замруководителя департамента транспорта г. Москвы: «Для водителей аккредитованных такси разработаны небольшие разговорники, которые в виде памяток будут у них находиться».



Сложнее всех было московским врачам. Футбол ведь спорт травмоопасный. Причем прежде всего для фанатов, которых больше, чем самих футболистов. Поэтому около сотни врачей скорой помощи прошли курсы экстренной интенсивной англоязычной терапии на специальных курсах в МИД. Кроме того, сообщает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, под кубок Конфедераций в Москве закупили целую партию новых карет скорой помощи.