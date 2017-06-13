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  • 13.06, 11:31

    СК возбудил дело о нападении протестующего на бойца Росгвардии в Москве

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    СК возбудил дело о нападении протестующего на бойца Росгвардии в Москве

    СК возбудил дело о нападении протестующего на бойца Росгвардии в Москве

    В Москве задержали участника несанкционированной акции, напавшего на сотрудника Росгвардии.

    Инцидент произошел накануне, 12 июня, во время несанкционированной акции на Тверской улице. Один из ее участников распылил из баллончика слезоточивый газ в глаза сотруднику ОМОН. Пострадавший получил ожог глаз, ему уже оказали медпомощь.

    В отношении нарушителя возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас решается вопрос о мере пресечения, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Напомним, накануне на Тверской улице собрались протестующие, которые решили не принимать участие в согласованной акции на Академика Сахарова. По данным МВД, всего на Тверской собрались около 4,5 тыс. протестующих, несколько десятков были задержаны.

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