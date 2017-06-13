СК возбудил дело о нападении протестующего на бойца Росгвардии в Москве

В Москве задержали участника несанкционированной акции, напавшего на сотрудника Росгвардии.
Инцидент произошел накануне, 12 июня, во время несанкционированной акции на Тверской улице. Один из ее участников распылил из баллончика слезоточивый газ в глаза сотруднику ОМОН. Пострадавший получил ожог глаз, ему уже оказали медпомощь.
В отношении нарушителя возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас решается вопрос о мере пресечения, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Напомним, накануне на Тверской улице собрались протестующие, которые решили не принимать участие в согласованной акции на Академика Сахарова. По данным МВД, всего на Тверской собрались около 4,5 тыс. протестующих, несколько десятков были задержаны.
В отношении нарушителя возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас решается вопрос о мере пресечения, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Напомним, накануне на Тверской улице собрались протестующие, которые решили не принимать участие в согласованной акции на Академика Сахарова. По данным МВД, всего на Тверской собрались около 4,5 тыс. протестующих, несколько десятков были задержаны.
Комментарии