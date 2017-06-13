Госпитализированный в Туле Расторгуев находится в удовлетворительном состоянии

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев
по-прежнему находится в Тульской областной клинической больнице, его состояние удовлетворительное.
Осведомленный источник «Интерфакса» сообщил, что Николаю Расторгуеву в больнице оказывается вся необходимая медицинская помощь. Диагноз артиста источник не уточнил.
Ранее сообщалось, что лидер группы «Любэ» почувствовал себя плохо перед выходом на сцену на концерте в Туле. Артист был госпитализирован. По некоторым данным, у Николая Расторгуева произошел сердечный приступ.
Ранее сообщалось, что лидер группы «Любэ» почувствовал себя плохо перед выходом на сцену на концерте в Туле. Артист был госпитализирован. По некоторым данным, у Николая Расторгуева произошел сердечный приступ.
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