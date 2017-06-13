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  • 13.06, 11:31

    Госпитализированный в Туле Расторгуев находится в удовлетворительном состоянии

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    Госпитализированный в Туле Расторгуев находится в удовлетворительном состоянии

    Госпитализированный в Туле Расторгуев находится в удовлетворительном состоянии

    Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев по-прежнему находится в Тульской областной клинической больнице, его состояние удовлетворительное.

    Осведомленный источник «Интерфакса» сообщил, что Николаю Расторгуеву в больнице оказывается вся необходимая медицинская помощь. Диагноз артиста источник не уточнил.

    Ранее сообщалось, что лидер группы «Любэ» почувствовал себя плохо перед выходом на сцену на концерте в Туле. Артист был госпитализирован. По некоторым данным, у Николая Расторгуева произошел сердечный приступ.



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