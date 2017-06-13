В России прошел крестный ход в память о Великом князе Михаиле Романове

Сегодня исполняется 99 лет со дня его таинственной гибели. После революции младшего брата Николая Второго и, по сути, последнего российского императора, похитили и расстреляли. Но обстоятельства этого события до сих пор вызывают споры у историков. Одни говорят, что монаршей особе удалось скрыться. Другие уверены, что он был убит, и продолжают искать его останки.

Крестный ход по следам последнего пути последнего престолонаследника Российской империи. Младший брат Николая Второго, Великий князь Михаил Александрович, был тайно расстрелян под Пермью вместе со своим секретарем Джонсоном в ночь с 12 на 13 июня, 99 лет назад. Не было ни приговора, ни трибунала, просто постановление местного ГубЧК.



Сергей Неганов, директор пермского гоархива: «В ссылке Великий Князь жил довольно свободно, в гостинице Королевские номера, ездил по городу на своей машине, часто посещал церковь, его даже навещала жена, графиня Брасова. Он мог сбежать за границу, но понимал, что это подвергнет опасности семью Николая Второго».



Потом газеты писали, что его якобы видели в Иркутске и даже в Шанхае. А годы спустя пермские большевики даже оспаривали, кто из них убил Великого князя. Личные вещи — часы императорской особы и секретаря, одежду, разобрали, на память.



Рядом с местом предполагаемого убийства — часовня и крест. Судьба Михаила Александровича достойна романа. Вопреки воле семьи он женился по любви — на женщине, которая не подходила ему по статусу, да еще и была разведена. То есть, по сути, он отрекся от престола еще до революции. При этом защищал Отечество до конца — лично командовал конной дивизией в Первую мировую.



О жизни и гибели Великого князя, а также других членах царской семьи и их подданных, которые добровольно отправились с ними в ссылку, говорили на научной конференции «Претерпевшие до конца». По словам организаторов, из фонда «Елисаветинско-Сергиевско просветительское общество», их цель — создать маршрут памяти императорской семьи на основе исторических фактов, архивов и документов, без оценок и вымыслов.



Маршрут памяти объединит Москву, Санкт-Петербург, Урал и Сибирь. Как сообщает корреспондент НТВ Инна Осипова, первыми по нему пройдут школьники, уже в следующем году, в столетний юбилей трагических событий.

