Землетрясение в Греции разрушило десятки домов, есть жертвы

На греческом острове Лесбос в результате землетрясения погибла одна женщина, еще 10 человек получили ранения.

1454 Греция

землетрясения

Наибольшие разрушения зафиксированы в южной части острова, в поселке Вриса. Там пострадали десятки домов, заблокированы дороги, улицы. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло накануне в Эгейском море.



Эпицентр находился в 34 километрах к юго-западу от главного города острова Лесбос. Подземные толчки почувствовали жители Афин, а также турецкого Измира, Стамбула. Информации о разрушениях и пострадавших в этих городах пока нет.