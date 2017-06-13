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  • 13.06, 11:31
    Землетрясение в Греции разрушило десятки домов, есть жертвы. Греция, землетрясения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Землетрясение в Греции разрушило десятки домов, есть жертвы

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    Землетрясение в Греции разрушило десятки домов, есть жертвы

    Землетрясение в Греции разрушило десятки домов, есть жертвы

    Землетрясение в Греции разрушило десятки домов, есть жертвы

      На греческом острове Лесбос в результате землетрясения погибла одна женщина, еще 10 человек получили ранения.

      Наибольшие разрушения зафиксированы в южной части острова, в поселке Вриса. Там пострадали десятки домов, заблокированы дороги, улицы. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло накануне в Эгейском море.

      Эпицентр находился в 34 километрах к юго-западу от главного города острова Лесбос. Подземные толчки почувствовали жители Афин, а также турецкого Измира, Стамбула. Информации о разрушениях и пострадавших в этих городах пока нет.

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