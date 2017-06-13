За нападение на генконсульство РФ во Львове возбуждено дело на депутата Парасюка

Следственный комитет России возбудил уголовное дело на депутата Верховной рады Владимира Парасюка за нападение на генконсульство России на Украине в марте 2016 года.
Главное следственное управление СК РФ продолжает расследование нападения в 2016 году на генконсульство России во Львове и надругательство над флагом России. Одним из фигурантов уголовного дела выступает депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту нападения в 2016 году на генеральное консульство РФ (ст. 360 УК РФ) во Львове и надругательства над флагом России (ст. 329 УК РФ). Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк».
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Парасюк 9 марта 2016 года склонял собравшихся возле генконсульства людей к нападению на российское диппредставительство.
В связи с этим в отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой».
Петренко напомнила, что депутат Владимир Парасюк известен как неординарная скандальная личность, периодически напоминающая о себе «публичными драками со своими коллегами по парламенту, сотрудниками СБУ и МВД Украины, а также является активным участником блокады железных дорог в Донбассе». Поэтому, по ее словам, «для него совершение еще одного тяжкого преступления не является чем-то неординарным».
Нападение на генконсульство РФ во Львове произошло во время митинга с требованием освободить Надежду Савченко, которая в то время находилась в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе. Тогда Парасюк сорвал со здания генерального консульства российский флаг. Позже флаг был сожжен.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту нападения в 2016 году на генеральное консульство РФ (ст. 360 УК РФ) во Львове и надругательства над флагом России (ст. 329 УК РФ). Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк».
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Парасюк 9 марта 2016 года склонял собравшихся возле генконсульства людей к нападению на российское диппредставительство.
В связи с этим в отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой».
Петренко напомнила, что депутат Владимир Парасюк известен как неординарная скандальная личность, периодически напоминающая о себе «публичными драками со своими коллегами по парламенту, сотрудниками СБУ и МВД Украины, а также является активным участником блокады железных дорог в Донбассе». Поэтому, по ее словам, «для него совершение еще одного тяжкого преступления не является чем-то неординарным».
Нападение на генконсульство РФ во Львове произошло во время митинга с требованием освободить Надежду Савченко, которая в то время находилась в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе. Тогда Парасюк сорвал со здания генерального консульства российский флаг. Позже флаг был сожжен.
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