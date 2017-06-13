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  • 13.06, 11:31

    За нападение на генконсульство РФ во Львове возбуждено дело на депутата Парасюка

    2 комментария
    За нападение на генконсульство РФ во Львове возбуждено дело на депутата Парасюка

    За нападение на генконсульство РФ во Львове возбуждено дело на депутата Парасюка

    За нападение на генконсульство РФ во Львове возбуждено дело на депутата Парасюка
  • Фото: Parasiuk Volodymyr /facebook.com

    • Следственный комитет России возбудил уголовное дело на депутата Верховной рады Владимира Парасюка за нападение на генконсульство России на Украине в марте 2016 года.

    Главное следственное управление СК РФ продолжает расследование нападения в 2016 году на генконсульство России во Львове и надругательство над флагом России. Одним из фигурантов уголовного дела выступает депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту нападения в 2016 году на генеральное консульство РФ (ст. 360 УК РФ) во Львове и надругательства над флагом России (ст. 329 УК РФ). Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк».

    В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Парасюк 9 марта 2016 года склонял собравшихся возле генконсульства людей к нападению на российское диппредставительство.

    В связи с этим в отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой».

    Петренко напомнила, что депутат Владимир Парасюк известен как неординарная скандальная личность, периодически напоминающая о себе «публичными драками со своими коллегами по парламенту, сотрудниками СБУ и МВД Украины, а также является активным участником блокады железных дорог в Донбассе». Поэтому, по ее словам, «для него совершение еще одного тяжкого преступления не является чем-то неординарным».

    Нападение на генконсульство РФ во Львове произошло во время митинга с требованием освободить Надежду Савченко, которая в то время находилась в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе. Тогда Парасюк сорвал со здания генерального консульства российский флаг. Позже флаг был сожжен.

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