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  • 13.06, 08:29

    Washington Post: российские хакеры проникли в энергосистему США

    4 комментария

    Washington Post: российские хакеры проникли в энергосистему США

    Washington Post: российские хакеры проникли в энергосистему США

    Специалисты американской компании Dragos, обеспечивающей информационную безопасность, заявили, что в России разработана программа, которая может остановить работу компьютеров, отвечающих за энергосистемы американских городов.

    Как пишет газета The Washington Post, созданная российскими разработчиками вредоносная программа CrashOverride способна вторгаться в энергетические системы и отключать питание на срок от нескольких часов до нескольких дней. Вирус проникает в компьютерные системы незаметно в нескольких точках одновременно.

    В Dragos заявляют, что ранее российские хакеры с помощью этой программы атаковали энергетические системы Украины. По мнению американских программистов, вирус может быть применен и против США. В Dragos утверждают, что российские хакеры в последние годы проявляют постоянный интерес к американским энерго- и инженерным системам, и атака на них стала бы «поворотным моментом» в развитии киберпространства.

    Между тем, отмечает издание, Министерство внутренней безопасности США не стало комментировать доклад Dragos.

    Американские политики и СМИ не раз делали громкие заявления о всемогущих «русских хакерах». В частности, бездоказательные обвинения в адрес Москвы звучали от представителей Демократической партии США, проигравшей президентские выборы. Россия же неоднократно опровергла эти заявления.

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