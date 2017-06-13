Washington Post: российские хакеры проникли в энергосистему США

Специалисты американской компании Dragos, обеспечивающей информационную безопасность, заявили, что в России разработана программа, которая может остановить работу компьютеров, отвечающих за энергосистемы американских городов.
Как пишет газета The Washington Post, созданная российскими разработчиками вредоносная программа CrashOverride способна вторгаться в энергетические системы и отключать питание на срок от нескольких часов до нескольких дней. Вирус проникает в компьютерные системы незаметно в нескольких точках одновременно.
В Dragos заявляют, что ранее российские хакеры с помощью этой программы атаковали энергетические системы Украины. По мнению американских программистов, вирус может быть применен и против США. В Dragos утверждают, что российские хакеры в последние годы проявляют постоянный интерес к американским энерго- и инженерным системам, и атака на них стала бы «поворотным моментом» в развитии киберпространства.
Между тем, отмечает издание, Министерство внутренней безопасности США не стало комментировать доклад Dragos.
Американские политики и СМИ не раз делали громкие заявления о всемогущих «русских хакерах». В частности, бездоказательные обвинения в адрес Москвы звучали от представителей Демократической партии США, проигравшей президентские выборы. Россия же неоднократно опровергла эти заявления.
В Dragos заявляют, что ранее российские хакеры с помощью этой программы атаковали энергетические системы Украины. По мнению американских программистов, вирус может быть применен и против США. В Dragos утверждают, что российские хакеры в последние годы проявляют постоянный интерес к американским энерго- и инженерным системам, и атака на них стала бы «поворотным моментом» в развитии киберпространства.
Между тем, отмечает издание, Министерство внутренней безопасности США не стало комментировать доклад Dragos.
Американские политики и СМИ не раз делали громкие заявления о всемогущих «русских хакерах». В частности, бездоказательные обвинения в адрес Москвы звучали от представителей Демократической партии США, проигравшей президентские выборы. Россия же неоднократно опровергла эти заявления.
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