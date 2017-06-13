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  • 13.06, 08:29
    Военные сбросили на осажденный Дейр-эз-Зор продукты и лекарства. Сирия, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Военные сбросили на осажденный Дейр-эз-Зор продукты и лекарства

    1 комментарий
    Военные сбросили на осажденный <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr> продукты и лекарства

    Военные сбросили на осажденный Дейр-эз-Зор продукты и лекарства

    Военные сбросили на осажденный <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr> продукты и лекарства

      20 тонн гуманитарной помощи были сброшены на парашютах в осажденный боевиками сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает министерство обороны России.

      Операцию провел наш Центр по примирению совместно с сирийскими ВВС. Груз доставил Ил-76. Продукты и медикаменты на специальных платформах были выброшены с высоты 4 км.

      Доставить помощь другим способом в Дейр-эз-Зор, окруженный боевиками запрещенной в России группировки ИГ, сейчас невозможно. 200 тысяч горожан уже три года там живут в условиях гуманитарной катастрофы.

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