Военные сбросили на осажденный Дейр-эз-Зор продукты и лекарства

20 тонн гуманитарной помощи были сброшены на парашютах в осажденный боевиками сирийский город
Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает министерство обороны России.
Операцию провел наш Центр по примирению совместно с сирийскими ВВС. Груз доставил Ил-76. Продукты и медикаменты на специальных платформах были выброшены с высоты 4 км.
Доставить помощь другим способом в Дейр-эз-Зор, окруженный боевиками запрещенной в России группировки ИГ, сейчас невозможно. 200 тысяч горожан уже три года там живут в условиях гуманитарной катастрофы.
Доставить помощь другим способом в Дейр-эз-Зор, окруженный боевиками запрещенной в России группировки ИГ, сейчас невозможно. 200 тысяч горожан уже три года там живут в условиях гуманитарной катастрофы.
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