Человек-паук без страховки забрался на небоскреб в Барселоне

Французский альпинист Ален Робер, известный во всем мире как
Человек-паук, без страховки покорил один из небоскребов Барселоны.
54-летний экстремал забрался на башню отеля высотой 120 метров. Это четвертое по высоте городское здание.
При восхождении смельчак не использовал тросов и специального снаряжения, лишь взял с собой тальк, чтобы не скользили руки, и надел скалолазные ботинки. За происходящим наблюдали не только прохожие, но и полиция. Стражи порядка встретили Человека-паука на крыше и потребовали у него документы.
Для Робера это уже не первая вершина, покоренная без страховки. За его плечами — около сотни известных объектов, в том числе — мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке и Эйфелева башня в Париже. За свое опасное хобби экстремал не раз оказывался в полицейском участке.
При восхождении смельчак не использовал тросов и специального снаряжения, лишь взял с собой тальк, чтобы не скользили руки, и надел скалолазные ботинки. За происходящим наблюдали не только прохожие, но и полиция. Стражи порядка встретили Человека-паука на крыше и потребовали у него документы.
Для Робера это уже не первая вершина, покоренная без страховки. За его плечами — около сотни известных объектов, в том числе — мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке и Эйфелева башня в Париже. За свое опасное хобби экстремал не раз оказывался в полицейском участке.
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