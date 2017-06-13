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  • 13.06, 08:29
    Человек-паук без страховки забрался на небоскреб в Барселоне. Испания, небоскребы, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Человек-паук без страховки забрался на небоскреб в Барселоне

    1 комментарий

    Человек-паук без страховки забрался на небоскреб в Барселоне

    <nobr>Человек-паук</nobr> без страховки забрался на небоскреб в Барселоне

      Французский альпинист Ален Робер, известный во всем мире как Человек-паук, без страховки покорил один из небоскребов Барселоны.

      54-летний экстремал забрался на башню отеля высотой 120 метров. Это четвертое по высоте городское здание.

      При восхождении смельчак не использовал тросов и специального снаряжения, лишь взял с собой тальк, чтобы не скользили руки, и надел скалолазные ботинки. За происходящим наблюдали не только прохожие, но и полиция. Стражи порядка встретили Человека-паука на крыше и потребовали у него документы.

      Для Робера это уже не первая вершина, покоренная без страховки. За его плечами — около сотни известных объектов, в том числе — мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке и Эйфелева башня в Париже. За свое опасное хобби экстремал не раз оказывался в полицейском участке.

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