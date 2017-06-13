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  • 13.06, 06:58
    Около 7 миллионов человек приняли участие в торжествах в День России. Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Около 7 миллионов человек приняли участие в торжествах в День России

    2 комментария

    Около 7 миллионов человек приняли участие в торжествах в День России

    Около 7 миллионов человек приняли участие в торжествах в День России

      Самые массовые гуляния в День России прошли в Москве.

      На Поклонной горе горожане развернули гигантский государственный флаг. На Тверской улице собрались участники фестиваля «Времена и эпохи». Тематические площадки посвятили Древней Руси, правлению Петра I, войне 1812 года и другим знаковым историческим периодам.

      Финалом праздника стал грандиозный салют. В этом году фейерверки запускали одновременно на семи площадках.

      Во всех крупных городах прошли торжественные шествия. Людям раздавали ленточки и воздушные шары в цветах российского флага. Кроме того, все желающие могли принять участие в экологических и спортивных акциях.

      На Красной площади проходит концерт, посвященный Дню России.

      Posted by НТВ on Monday, 12 June 2017


      В честь Дня России на Поклонной горе в Москве сотни студентов и школьников развернули самый большой флаг РФ площадью 1051 квадратный метр.

      Posted by НТВ on Monday, 12 June 2017

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