Около 7 миллионов человек приняли участие в торжествах в День России

Самые массовые гуляния в День России прошли в Москве.
На Поклонной горе горожане развернули гигантский государственный флаг. На Тверской улице собрались участники фестиваля «Времена и эпохи». Тематические площадки посвятили Древней Руси, правлению Петра I, войне 1812 года и другим знаковым историческим периодам.
Финалом праздника стал грандиозный салют. В этом году фейерверки запускали одновременно на семи площадках.
Во всех крупных городах прошли торжественные шествия. Людям раздавали ленточки и воздушные шары в цветах российского флага. Кроме того, все желающие могли принять участие в экологических и спортивных акциях.
Финалом праздника стал грандиозный салют. В этом году фейерверки запускали одновременно на семи площадках.
Во всех крупных городах прошли торжественные шествия. Людям раздавали ленточки и воздушные шары в цветах российского флага. Кроме того, все желающие могли принять участие в экологических и спортивных акциях.
На Красной площади проходит концерт, посвященный Дню России.Posted by НТВ on Monday, 12 June 2017
В честь Дня России на Поклонной горе в Москве сотни студентов и школьников развернули самый большой флаг РФ площадью 1051 квадратный метр.Posted by НТВ on Monday, 12 June 2017
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