День России культурно отметили за рубежом

В нескольких странах в День России прошли культурные мероприятия, приуроченные к празднику.

В филармонии Мюнхена выступил камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга» с классической программой — исполняли произведения Чайковского, Шостаковича, Моцарта и Генделя. В Иерусалиме прошел концерт Государственного академического русского хора имени Свешникова и солистов Мариинского театра. А в Швейцарии выступили известный пианист Денис Мацуев и симфонический оркестр Татарстана.



Участникам международной культурной акции направил приветствие Владимир Путин. В послании на сайте Кремля говорится, что проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран.



«День России в мире» проходит в третий раз. За прошлые годы более тысячи артистов выступили в 8 странах, мероприятия посетили свыше 20 тысяч зрителей.