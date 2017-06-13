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  • 13.06, 06:58
    День России культурно отметили за рубежом. Германия, Швейцария, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    День России культурно отметили за рубежом

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    День России культурно отметили за рубежом

    День России культурно отметили за рубежом

    День России культурно отметили за рубежом

      В нескольких странах в День России прошли культурные мероприятия, приуроченные к празднику.

      В филармонии Мюнхена выступил камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга» с классической программой — исполняли произведения Чайковского, Шостаковича, Моцарта и Генделя. В Иерусалиме прошел концерт Государственного академического русского хора имени Свешникова и солистов Мариинского театра. А в Швейцарии выступили известный пианист Денис Мацуев и симфонический оркестр Татарстана.

      Участникам международной культурной акции направил приветствие Владимир Путин. В послании на сайте Кремля говорится, что проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран.

      «День России в мире» проходит в третий раз. За прошлые годы более тысячи артистов выступили в 8 странах, мероприятия посетили свыше 20 тысяч зрителей.

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