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  • 13.06, 05:27

    На Камчатке девочка выстрелила в голову брату из пневматики

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    На Камчатке девочка выстрелила в голову брату из пневматики

    На Камчатке девочка выстрелила в голову брату из пневматики

    Семилетняя жительница города Елизово на Камчатке чуть не убила своего девятилетнего брата, случайно выстрелив ему в голову.

    Как выяснили полицейские, отец детей развлекался с ними в гараже, стреляя из пневматического оружия по бутылкам. Когда мужчина отлучился, девочка произвела выстрел в брата.

    Ребенка с ранением головы доставили в больницу, где ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение домой. В отношении отца детей составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

    В беседе с полицейскими мужчина обещал не давать детям оружия, сообщает УМВД по региону.

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