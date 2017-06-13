На Камчатке девочка выстрелила в голову брату из пневматики

Семилетняя жительница города Елизово на Камчатке чуть не убила своего девятилетнего брата, случайно выстрелив ему в голову.
Как выяснили полицейские, отец детей развлекался с ними в гараже, стреляя из пневматического оружия по бутылкам. Когда мужчина отлучился, девочка произвела выстрел в брата.
Ребенка с ранением головы доставили в больницу, где ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение домой. В отношении отца детей составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
В беседе с полицейскими мужчина обещал не давать детям оружия, сообщает УМВД по региону.
Ребенка с ранением головы доставили в больницу, где ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение домой. В отношении отца детей составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
В беседе с полицейскими мужчина обещал не давать детям оружия, сообщает УМВД по региону.
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