Врачи борются за жизни пострадавших в ДТП в Забайкалье

В реанимации больниц Забайкальского края и Бурятии остаются 19 пострадавших в ДТП в Забайкалье, врачи делают все возможное, чтобы спасти их.
Среди тяжело пострадавших — две девочки, они лежат в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. Одна из них находится в стабильно тяжелом состоянии, ее прооперировали. Вторая — в коме, без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рассказали ТАСС в Минздраве Забайкалья.
В реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ остаются двое нетранспортабельных пострадавших. Их консультируют главные травматолог и реаниматолог страны. Еще 11 человек находятся в краевой клинической больнице (ККБ) в Чите, 5 из них — в реанимации. 6 человек помещены в отделения общей травматологии, общей хирургии и нейрохирургии ККБ, 5 из них — в состоянии средней степени тяжести, состояние одного оценивают как удовлетворительное.
Еще 9 пострадавших размещены в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко в Улан-Удэ. Все они находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое.
В ночь на понедельник автобус с паломниками слетел с 30-метровой насыпи на ремонтируемом участке трассы «Байкал» в Забайкалье. Погибли 13 человек, около 40 пострадали.
В реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ остаются двое нетранспортабельных пострадавших. Их консультируют главные травматолог и реаниматолог страны. Еще 11 человек находятся в краевой клинической больнице (ККБ) в Чите, 5 из них — в реанимации. 6 человек помещены в отделения общей травматологии, общей хирургии и нейрохирургии ККБ, 5 из них — в состоянии средней степени тяжести, состояние одного оценивают как удовлетворительное.
Еще 9 пострадавших размещены в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко в Улан-Удэ. Все они находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое.
В ночь на понедельник автобус с паломниками слетел с 30-метровой насыпи на ремонтируемом участке трассы «Байкал» в Забайкалье. Погибли 13 человек, около 40 пострадали.
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