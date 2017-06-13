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  • 13.06, 05:27

    Родственница Асада просит убежища в Германии

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    Родственница Асада просит убежища в Германии

    Родственница Асада просит убежища в Германии

    Родственница Асада просит убежища в Германии
  • Фото Reuters © 2017

    • Вдова двоюродного брата Башара Асада добивается убежища в Германии и ожидает решения в одном из центров для беженцев на западе страны.

    Заявку на предоставление убежища женщина подала в районе Варендорф федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Известно, что гражданка Сирии и Ливана подвергалась нападкам со стороны других мигрантов, которые бежали из Сирии из-за гражданской войны.

    Как сообщает ТАСС, родственнице сирийского лидера уже было отказано в убежище, однако она подала апелляцию.

    По данным немецких СМИ, Фатима Масуд Асад, вдова двоюродного брата Башара Асада, убитого в 2014 году в ходе гражданской войны в Сирии, проживает в приюте для мигрантов в Варендорфе с начала года. В Германию она прибыла еще в прошлом году и подала прошение о предоставлении убежища властям города Бад-Белебург.

    Предположительно, Фатима Асад бежала из Сирии, так как после смерти мужа ее преследовали власти. Ее сын арестован за убийство офицера сирийской армии, на жизнь самой вдовы покушались.

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