Родственница Асада просит убежища в Германии

Вдова двоюродного брата Башара Асада добивается убежища в Германии и ожидает решения в одном из центров для беженцев на западе страны.
Заявку на предоставление убежища женщина подала в районе Варендорф федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Известно, что гражданка Сирии и Ливана подвергалась нападкам со стороны других мигрантов, которые бежали из Сирии из-за гражданской войны.
Как сообщает ТАСС, родственнице сирийского лидера уже было отказано в убежище, однако она подала апелляцию.
По данным немецких СМИ, Фатима Масуд Асад, вдова двоюродного брата Башара Асада, убитого в 2014 году в ходе гражданской войны в Сирии, проживает в приюте для мигрантов в Варендорфе с начала года. В Германию она прибыла еще в прошлом году и подала прошение о предоставлении убежища властям города Бад-Белебург.
Предположительно, Фатима Асад бежала из Сирии, так как после смерти мужа ее преследовали власти. Ее сын арестован за убийство офицера сирийской армии, на жизнь самой вдовы покушались.
Как сообщает ТАСС, родственнице сирийского лидера уже было отказано в убежище, однако она подала апелляцию.
По данным немецких СМИ, Фатима Масуд Асад, вдова двоюродного брата Башара Асада, убитого в 2014 году в ходе гражданской войны в Сирии, проживает в приюте для мигрантов в Варендорфе с начала года. В Германию она прибыла еще в прошлом году и подала прошение о предоставлении убежища властям города Бад-Белебург.
Предположительно, Фатима Асад бежала из Сирии, так как после смерти мужа ее преследовали власти. Ее сын арестован за убийство офицера сирийской армии, на жизнь самой вдовы покушались.
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