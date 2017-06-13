Баскетболист с Сахалина признан самым высоким человеком в России

32-летний баскетболист Павел Подкользин официально назван самым высоким человеком страны.
Рост Подкользина — 2,26 м. Представители Книги рекордов России вручили спортсмену сертификат, подтверждающий рекордное звание.
Павел Подкользин играл за клубы НБА «Юта Джаз» и «Даллас Маверикс», российские «Химки» и «Нижний Новгород».
С 2016 года спортсмен выступает центровым в баскетбольной команде «Сахалин».
Павел Подкользин играл за клубы НБА «Юта Джаз» и «Даллас Маверикс», российские «Химки» и «Нижний Новгород».
С 2016 года спортсмен выступает центровым в баскетбольной команде «Сахалин».
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