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  • 13.06, 03:56

    Баскетболист с Сахалина признан самым высоким человеком в России

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    Баскетболист с Сахалина признан самым высоким человеком в России

    Баскетболист с Сахалина признан самым высоким человеком в России

    Баскетболист с Сахалина признан самым высоким человеком в России
  • Фото: knigarekordovrossii.ru

    • 32-летний баскетболист Павел Подкользин официально назван самым высоким человеком страны.

    Рост Подкользина — 2,26 м. Представители Книги рекордов России вручили спортсмену сертификат, подтверждающий рекордное звание.

    Павел Подкользин играл за клубы НБА «Юта Джаз» и «Даллас Маверикс», российские «Химки» и «Нижний Новгород».

    С 2016 года спортсмен выступает центровым в баскетбольной команде «Сахалин».



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