Оливер Стоун считает, что США и Россия могут стать партнерами

Американский кинорежиссер Оливер Стоун рассказал, как снимал документальный фильм «Интервью с Путиным».
По словам Стоуна, ему не запрещалось задавать какие-либо вопросы во время бесед с президентом, никто не просил план интервью заранее. Также кинорежиссер выразил уверенность, что Россия и США могли бы быть «отличными партнерами», передает «Интерфакс».
Оливер Стоун: «Мне нравится мир. Мне бы хотелось увидеть гармонию в мире. Я считаю, что США и Россия могли бы быть великими партнерами. Почему все ухудшилось до такой степени?».
Фильм Оливера Стоуна выйдет в эфир в нескольких частях на кабельном телеканале Showtime. Первую серию покажут во вторник рано утром по Москве. Канал уже опубликовал отрывок из картины. Путин говорит о своей семье, об отношении к спорту и политике.
Оливер Стоун: «Мне нравится мир. Мне бы хотелось увидеть гармонию в мире. Я считаю, что США и Россия могли бы быть великими партнерами. Почему все ухудшилось до такой степени?».
Фильм Оливера Стоуна выйдет в эфир в нескольких частях на кабельном телеканале Showtime. Первую серию покажут во вторник рано утром по Москве. Канал уже опубликовал отрывок из картины. Путин говорит о своей семье, об отношении к спорту и политике.
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