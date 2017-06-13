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  • 13.06, 03:56

    Оливер Стоун считает, что США и Россия могут стать партнерами

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    Оливер Стоун считает, что США и Россия могут стать партнерами

    Оливер Стоун считает, что США и Россия могут стать партнерами

    Американский кинорежиссер Оливер Стоун рассказал, как снимал документальный фильм «Интервью с Путиным».

    По словам Стоуна, ему не запрещалось задавать какие-либо вопросы во время бесед с президентом, никто не просил план интервью заранее. Также кинорежиссер выразил уверенность, что Россия и США могли бы быть «отличными партнерами», передает «Интерфакс».

    Оливер Стоун    : «Мне нравится мир. Мне бы хотелось увидеть гармонию в мире. Я считаю, что США и Россия могли бы быть великими партнерами. Почему все ухудшилось до такой степени?».

    Фильм Оливера Стоуна выйдет в эфир в нескольких частях на кабельном телеканале Showtime. Первую серию покажут во вторник рано утром по Москве. Канал уже опубликовал отрывок из картины. Путин говорит о своей семье, об отношении к спорту и политике.

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