Путин рассказал Оливеру Стоуну о внуках, дочерях и зятьях

Сегодня на американском телеканале Showtime начинают показывать фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине.
За несколько часов до показа первого эпизода канал распространил отрывок фильма. В нем президент России признался, что очень любит своих внуков, но, к сожалению, очень редко с ними играет.
Также Владимир Путин рассказал о своей семье. Президент гордится дочерьми, у которых своя семейная жизнь. По словам Путина, иногда дискутирует со своими зятьями, и нередко мнения бывают разными, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием».
Также Путин обсудил с американским режиссером внешнюю политику страны. Он заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние процессы других государств — в отличие «от наших партнеров».
Российский президент и трехкратный лауреат премии «Оскар» провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм.
Также Владимир Путин рассказал о своей семье. Президент гордится дочерьми, у которых своя семейная жизнь. По словам Путина, иногда дискутирует со своими зятьями, и нередко мнения бывают разными, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием».
Также Путин обсудил с американским режиссером внешнюю политику страны. Он заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние процессы других государств — в отличие «от наших партнеров».
Российский президент и трехкратный лауреат премии «Оскар» провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм.
2 Years. 12 Interviews. Nothing off limits.— Showtime Doc Films (@SHO_Docs) 12 июня 2017 г.
The Putin Interviews, with @TheOliverStone, premieres tonight at 9p on #Showtime. pic.twitter.com/C7CbifcpP9
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