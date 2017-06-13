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  • 13.06, 02:25

    Путин рассказал Оливеру Стоуну о внуках, дочерях и зятьях

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    Путин рассказал Оливеру Стоуну о внуках, дочерях и зятьях

    Путин рассказал Оливеру Стоуну о внуках, дочерях и зятьях

    Путин рассказал Оливеру Стоуну о внуках, дочерях и зятьях

    Сегодня на американском телеканале Showtime начинают показывать фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине.

    За несколько часов до показа первого эпизода канал распространил отрывок фильма. В нем президент России признался, что очень любит своих внуков, но, к сожалению, очень редко с ними играет.

    Также Владимир Путин рассказал о своей семье. Президент гордится дочерьми, у которых своя семейная жизнь. По словам Путина, иногда дискутирует со своими зятьями, и нередко мнения бывают разными, передает РИА Новости.

    Владимир Путин, президент РФ: «Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием».

    Также Путин обсудил с американским режиссером внешнюю политику страны. Он заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние процессы других государств — в отличие «от наших партнеров».

    Российский президент и трехкратный лауреат премии «Оскар» провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм.

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