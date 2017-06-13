Власти Ливии делились c Британией данными о манчестерском смертнике

Власти Ливии заявили, что следили за манчестерским террористом Салманом Абеди и передавали информацию о нем британским властям.
Как утверждает Триполи, Абеди, его брат и отец были объектами слежки ливийских спецслужб с момента их прибытия в страну. Какого рода информация о них передавалась Лондону, в Ливии не уточняют, передает РИА Новости.
По данным спецслужб Ливии, Салман Абеди вел подготовку к теракту в Манчестере, начиная с декабря прошлого года. У властей Ливии была также важная информация о контактах террориста на территории Великобритании.
Подчеркивается, что Абеди приобретал составные элементы взрывного устройства на территории Великобритании.
Теракт в Манчестере произошел на концерте Арианы Гранде. Жертвами смертника Салмана Абеди стали 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.
По данным спецслужб Ливии, Салман Абеди вел подготовку к теракту в Манчестере, начиная с декабря прошлого года. У властей Ливии была также важная информация о контактах террориста на территории Великобритании.
Подчеркивается, что Абеди приобретал составные элементы взрывного устройства на территории Великобритании.
Теракт в Манчестере произошел на концерте Арианы Гранде. Жертвами смертника Салмана Абеди стали 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.
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