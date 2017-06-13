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  • 13.06, 00:54

    Двое погибли в ДТП с мотоциклом под Тулой

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    Двое погибли в ДТП с мотоциклом под Тулой

    Двое погибли в ДТП с мотоциклом под Тулой

    Второе за вечер ДТП с жертвами произошло в Тульской области. В Щёкинском районе в автокатастрофе с участием мотоцикла и грузовика погибли два человека.

    Андрей Ярцев, УМВД по Тульской области: «Возле села Карамышево выехавший на встречную полосу мотоцикл „Восход“ врезался в фуру с полуприцепом, следовавшую в сторону Москвы. В результате ДТП на месте погибли водитель мотоцикла и его пассажир, обоим по 25–27 лет. Их личности устанавливаются».

    Авария произошла около 23:00 в понедельник. Обстоятельства ДТП выясняются, передает ТАСС.

    Вечером в понедельник в Чернском районе в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек, в том числе двое детей. В ДТП выжили ребенок и мужчина, они госпитализированы.

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