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  • 13.06, 00:54
    Сильное землетрясение произошло на греческом острове Лесбос. Греция, землетрясения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сильное землетрясение произошло на греческом острове Лесбос

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    Сильное землетрясение произошло на греческом острове Лесбос

    Сильное землетрясение произошло на греческом острове Лесбос

    Сильное землетрясение произошло на греческом острове Лесбос
    • Фото: sportlike.gr

      • Один человек погиб, 10 пострадали в результате землетрясения в Эгейском море.

      Подземные удары магнитудой 6,3 были зафиксированы у западного побережья Турции. Толчки ощутили жители Измира, Стамбула и Афин. Больше всего пострадала южная часть острова Лесбос.

      В поселке Вриса под завалами одного из домов погибла женщина. В результате землетрясения там было разрушено несколько десятков жилых домов, завалами блокированы дороги и улицы, сообщает ТАСС.



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