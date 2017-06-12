Сильное землетрясение произошло на греческом острове Лесбос

Один человек погиб, 10 пострадали в результате землетрясения в Эгейском море.
Подземные удары магнитудой 6,3 были зафиксированы у западного побережья Турции. Толчки ощутили жители Измира, Стамбула и Афин. Больше всего пострадала южная часть острова Лесбос.
В поселке Вриса под завалами одного из домов погибла женщина. В результате землетрясения там было разрушено несколько десятков жилых домов, завалами блокированы дороги и улицы, сообщает ТАСС.
В поселке Вриса под завалами одного из домов погибла женщина. В результате землетрясения там было разрушено несколько десятков жилых домов, завалами блокированы дороги и улицы, сообщает ТАСС.
Panic, damage on Greek island of Lesbos after an earthquake in the Aegean Sea | DS Gallery https://t.co/0QJvvycDb4 pic.twitter.com/E9gKaNH7tV— DAILY SABAH (@DailySabah) 12 июня 2017 г.
A magnitude 6.2 earthquake rocks Greek island of Lesbos, parts of Turkey; leaves one woman dead. https://t.co/75vtlmsCZo pic.twitter.com/p31KAAjRC2— Chicago Tribune (@chicagotribune) 12 июня 2017 г.
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