Российскую спортсменку судят в Дубае за упавший дрон

Российская синхронистка предстала перед судом в Дубае
из-за того, что управляемый ею дрон рухнул на полицейскую машину и повредил боковое зеркало.
Инцидент произошел 19 мая. Россиянка приехала в Дубай на три дня. Она запускала аппарат у международного финансового центра. У дрона села батарейка, и он случайно упал на полицейский автомобиль.
В понедельник девушка присутствовала на слушаниях в суде. Обвинение ей пока не предъявлено. В протоколе полиции говорится порче государственного имущества, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае.
Имя и фамилия девушки не озвучиваются. Известно, что она представляла сборную РФ на соревнованиях по синхронному плаванию. В настоящее время 23-летняя россиянка работает тренером в Москве.
В понедельник девушка присутствовала на слушаниях в суде. Обвинение ей пока не предъявлено. В протоколе полиции говорится порче государственного имущества, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае.
Имя и фамилия девушки не озвучиваются. Известно, что она представляла сборную РФ на соревнованиях по синхронному плаванию. В настоящее время 23-летняя россиянка работает тренером в Москве.
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