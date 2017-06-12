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  • 12.06, 23:24

    Российскую спортсменку судят в Дубае за упавший дрон

    1 комментарий

    Российскую спортсменку судят в Дубае за упавший дрон

    Российскую спортсменку судят в Дубае за упавший дрон

    Российская синхронистка предстала перед судом в Дубае из-за того, что управляемый ею дрон рухнул на полицейскую машину и повредил боковое зеркало.

    Инцидент произошел 19 мая. Россиянка приехала в Дубай на три дня. Она запускала аппарат у международного финансового центра. У дрона села батарейка, и он случайно упал на полицейский автомобиль.

    В понедельник девушка присутствовала на слушаниях в суде. Обвинение ей пока не предъявлено. В протоколе полиции говорится порче государственного имущества, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае.

    Имя и фамилия девушки не озвучиваются. Известно, что она представляла сборную РФ на соревнованиях по синхронному плаванию. В настоящее время 23-летняя россиянка работает тренером в Москве.

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