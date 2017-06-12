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  • 12.06, 23:24

    Источник: Николай Расторгуев экстренно госпитализирован с концерта в Туле

    3 комментария

    Источник: Николай Расторгуев экстренно госпитализирован с концерта в Туле

    Источник: Николай Расторгуев экстренно госпитализирован с концерта в Туле

    Бессменный солист группы «Любэ» экстренно госпитализирован. По предварительным данным, у музыканта случился сердечный приступ.

    Как рассказал ТАСС источник в администрации Тулы, скорая увезла Расторгуева перед праздничным концертом, где должна была выступить группа «Любэ».

    Выступление музыкального коллектива в итоге состоялось без вокалиста, песни коллектива исполнили тульские артисты.


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