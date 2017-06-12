Источник: Николай Расторгуев экстренно госпитализирован с концерта в Туле

Бессменный солист группы «Любэ» экстренно госпитализирован. По предварительным данным, у музыканта случился сердечный приступ.
Как рассказал ТАСС источник в администрации Тулы, скорая увезла Расторгуева перед праздничным концертом, где должна была выступить группа «Любэ».
Выступление музыкального коллектива в итоге состоялось без вокалиста, песни коллектива исполнили тульские артисты.
Выступление музыкального коллектива в итоге состоялось без вокалиста, песни коллектива исполнили тульские артисты.
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