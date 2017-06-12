Празднование Дня России в Москве завершилось грандиозным салютом

Праздничный салют в честь Дня России расцветил небо над Москвой.
Фейерверк запустили у Большого Москворецкого моста сразу после праздничного концерта на Красной площади.
приняли участие свыше 7 млн человек. Только в столице мероприятия на Тверской улице посетили более 270 тыс. человек, в парке «Сокольники» побывали более 200 тыс. человек. На Поклонной горе зрителями гала-концерта фестиваля «Щит и лира» стали более 30 тыс. человек. Примерно столько же пришли на концерт с участием звезд эстрады на Красной площади.
В Москве у Центрального музея Великой Отечественной войны сотни человек развернули самый большой государственный флаг нашей страны.
приняли участие свыше 7 млн человек. Только в столице мероприятия на Тверской улице посетили более 270 тыс. человек, в парке «Сокольники» побывали более 200 тыс. человек. На Поклонной горе зрителями гала-концерта фестиваля «Щит и лира» стали более 30 тыс. человек. Примерно столько же пришли на концерт с участием звезд эстрады на Красной площади.
В Москве у Центрального музея Великой Отечественной войны сотни человек развернули самый большой государственный флаг нашей страны.
На Красной площади проходит концерт, посвященный Дню России.Posted by НТВ on Monday, 12 June 2017
В честь Дня России на Поклонной горе в Москве сотни студентов и школьников развернули самый большой флаг РФ площадью 1051 квадратный метр.Posted by НТВ on Monday, 12 June 2017
Комментарии