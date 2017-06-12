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  • 12.06, 23:24
    Празднование Дня России в Москве завершилось грандиозным салютом. Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Празднование Дня России в Москве завершилось грандиозным салютом

    9 комментариев
    • Фото РИА Новости, Евгения Новоженина
    Празднование Дня России в Москве завершилось грандиозным салютом

    Празднование Дня России в Москве завершилось грандиозным салютом

    Празднование Дня России в Москве завершилось грандиозным салютом
    • Фото РИА Новости, Евгения Новоженина

      • Праздничный салют в честь Дня России расцветил небо над Москвой.

      Фейерверк запустили у Большого Москворецкого моста сразу после праздничного концерта на Красной площади.

      Fireworks🎆😍 #fireworks#sky#redsquare#Moscow#instagram#инстаграмнедели#салют#followme#tflike#vscocam#деньроссии#people#vscopickt

      Публикация от Екатерина Гринькив (@ekaterina_grinkiv)


      #12июня2017 #деньроссии #салют

      Публикация от T Gold (@t_goldina)


      #салют

      Публикация от Alinalina (@alinalinaa___)


      Невероятная красота ⚪️🔵🔴 #яроссия #деньроссии

      Публикация от Ekaterina (@kettyyyyy)


      По данным МВД, в праздничных мероприятиях по всей России сегодня приняли участие свыше 7 млн человек. Только в столице мероприятия на Тверской улице посетили более 270 тыс. человек, в парке «Сокольники» побывали более 200 тыс. человек. На Поклонной горе зрителями гала-концерта фестиваля «Щит и лира» стали более 30 тыс. человек. Примерно столько же пришли на концерт с участием звезд эстрады на Красной площади.

      В Москве у Центрального музея Великой Отечественной войны сотни человек развернули самый большой государственный флаг нашей страны.

      На Красной площади проходит концерт, посвященный Дню России.

      Posted by НТВ on Monday, 12 June 2017


      В честь Дня России на Поклонной горе в Москве сотни студентов и школьников развернули самый большой флаг РФ площадью 1051 квадратный метр.

      Posted by НТВ on Monday, 12 June 2017

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