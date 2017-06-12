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  • 12.06, 21:53

    Солисту группы «Любэ» стало плохо перед концертом в Туле

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    Солисту группы «Любэ» стало плохо перед концертом в Туле

    Солисту группы «Любэ» стало плохо перед концертом в Туле

    Николай Расторгуев не смог выйти на сцену в Туле из-за плохого самочувствия.

    Солит группы «Любэ» не выступил на праздничном концерте в Туле. Ему стало плохо незадолго перед выходом на сцену. Об этом сообщил осведомленный источник, передает «Интерфакс».

    Источник: «Расторгуев перед концертом почувствовал себя плохо».

    Однако остальные музыканты из группы «Любэ» все-таки решили выступить. Они вышли на сцену, но солировали тульские артисты. Зрителям объявили, что Расторгуев не сможет принять участие в концерте, но не стали называть причину.

    Планировалось, что Расторгуев вместе с «Любэ» завершит праздничный концерт на центральной площади возле кремля в Туле в честь Дня России. По оценке организаторов мероприятия, на площади собрались порядка 15 тысяч человек.



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