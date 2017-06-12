Солисту группы «Любэ» стало плохо перед концертом в Туле

Николай Расторгуев не смог выйти на сцену в Туле
из-за плохого самочувствия.
Солит группы «Любэ» не выступил на праздничном концерте в Туле. Ему стало плохо незадолго перед выходом на сцену. Об этом сообщил осведомленный источник, передает «Интерфакс».
Источник: «Расторгуев перед концертом почувствовал себя плохо».
Однако остальные музыканты из группы «Любэ» все-таки решили выступить. Они вышли на сцену, но солировали тульские артисты. Зрителям объявили, что Расторгуев не сможет принять участие в концерте, но не стали называть причину.
Планировалось, что Расторгуев вместе с «Любэ» завершит праздничный концерт на центральной площади возле кремля в Туле в честь Дня России. По оценке организаторов мероприятия, на площади собрались порядка 15 тысяч человек.
Источник: «Расторгуев перед концертом почувствовал себя плохо».
Однако остальные музыканты из группы «Любэ» все-таки решили выступить. Они вышли на сцену, но солировали тульские артисты. Зрителям объявили, что Расторгуев не сможет принять участие в концерте, но не стали называть причину.
Планировалось, что Расторгуев вместе с «Любэ» завершит праздничный концерт на центральной площади возле кремля в Туле в честь Дня России. По оценке организаторов мероприятия, на площади собрались порядка 15 тысяч человек.
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