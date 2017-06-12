Генпрокуроры Вашингтона и штата Мэриленд подали иск против Трампа

Президента США обвиняют в нарушении конституции, поскольку он не прервал связи с бизнесом после вступления в должность главы государства.
Иск в отношении Дональда Трампа подали генеральные прокуроры города Вашингтон Карл Расин и штата Мэриленд Брайан Фрош. Причиной стало то, что президент по-прежнему участвует в операциях с имуществом и не отошел окончательно от управления собственным бизнесом. Иск подан в суд штата Мэриленд, сообщает AP. Участие Трампа в бизнес-процессах может быть признано конфликтом интересов по конституции США.
Генпрокуроры считают, что конфликты интересов с участием президента угрожают демократии США. Они заявили, что не могут принять нарушения конституции со стороны Трампа и его «игнорирование прав американского народа» как новый статус-кво.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что прокуроры подозревают Трампа в нарушении антикоррупционной статьи конституции, поскольку он после вступления в должность «получал миллионы от иностранных правительств». Недовольство прокуроров вызвала работа гостиницы Trump International Hotel, которая открылась в прошлом году неподалеку от Белого дома.
Как выяснилось, посольство Кувейта проводило мероприятие в этом отеле, хотя изначально бронировало помещение в гостинице Four Seasons. Кроме того, с момента инаугурации Трампа в Trump International Hotel несколько раз бронировала номера Саудовская Аравия.
Это первый иск такого рода, поданный государственными структурами, против президента США.
Генпрокуроры считают, что конфликты интересов с участием президента угрожают демократии США. Они заявили, что не могут принять нарушения конституции со стороны Трампа и его «игнорирование прав американского народа» как новый статус-кво.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что прокуроры подозревают Трампа в нарушении антикоррупционной статьи конституции, поскольку он после вступления в должность «получал миллионы от иностранных правительств». Недовольство прокуроров вызвала работа гостиницы Trump International Hotel, которая открылась в прошлом году неподалеку от Белого дома.
Как выяснилось, посольство Кувейта проводило мероприятие в этом отеле, хотя изначально бронировало помещение в гостинице Four Seasons. Кроме того, с момента инаугурации Трампа в Trump International Hotel несколько раз бронировала номера Саудовская Аравия.
Это первый иск такого рода, поданный государственными структурами, против президента США.
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