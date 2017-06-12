Легенда советского футбола Лев Яшин появится в FIFA 18

Знаменитый на весь мир советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, появится в составе команды легенд мирового футбола в игре FIFA 18. Об этом сообщает пресс-служба EA Sports FIFA.

В сообщении отмечается, что также в команду войдут Роналдо, Марадона, Тьерри Анри и Пеле. Другие легенды будут объявлены летом 2017 года.







Лев Яшин является единственным вратарем в истории футбола, становившимся обладателем «Золотого мяча»: лучшим футболистом Европы он был признан в 1963 году. Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года. Пять раз он выигрывал чемпионат СССР в составе московского «Динамо» и трижды становился обладателем Кубка страны.