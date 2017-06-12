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  • 12.06, 21:53

    Легенда советского футбола Лев Яшин появится в FIFA 18

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    Легенда советского футбола Лев Яшин появится в FIFA 18

    Легенда советского футбола Лев Яшин появится в FIFA 18

    Легенда советского футбола Лев Яшин появится в FIFA 18
  • Фото: EA SPORTS FIFA /youtube.com

    • Знаменитый на весь мир советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, появится в составе команды легенд мирового футбола в игре FIFA 18. Об этом сообщает пресс-служба EA Sports FIFA.

    В сообщении отмечается, что также в команду войдут Роналдо, Марадона, Тьерри Анри и Пеле. Другие легенды будут объявлены летом 2017 года.



    Лев Яшин является единственным вратарем в истории футбола, становившимся обладателем «Золотого мяча»: лучшим футболистом Европы он был признан в 1963 году. Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года. Пять раз он выигрывал чемпионат СССР в составе московского «Динамо» и трижды становился обладателем Кубка страны.

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