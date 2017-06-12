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  • 12.06, 21:53

    Рэпер Diddy стал самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes

    1 комментарий
    • Фото Reuters © 2017, Eduardo Munoz
    Рэпер Diddy стал самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes

    Рэпер Diddy стал самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes

    Рэпер Diddy стал самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes
  • Фото Reuters © 2017, Eduardo Munoz

    • Американский исполнитель Шон Комбс, ранее известный как Puff Daddy, а теперь выступающий под псевдонимом Diddy, заработал за год 130 млн долларов.

    Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей. В рейтинге представителей шоу-бизнеса первым оказался рэпер Diddy.

    За календарный год он заработал 130 миллионов долларов. Из этой суммы около 70 млн рэпер выручил на продаже фирменной одежды, а остальную часть ему принесли реклама водки от алкогольного производителя Diageo и продажа билетов на недавнее турне.

    Второй в списке Forbes стала американская поп-певица Beyonce. Ей удалось заработать за год тоже довольно внушительную сумму — 105 млн долларов. Звезда получила эти деньги благодаря мировому туру Formation и своему альбому Lemonade.

    Третьей стала Джоан Роулинг, автор серии книг про мальчика-волшебника Гарри Поттера. Она заработала за год 95 млн долларов. От нее совсем чуть-чуть отстал канадский певец Дрейк с $94 млн. Пятерку замкнул футболист испанского «Реала» Криштиану Роналду с 93 млн долларов.

    За период с июня 2016 года по июнь 2017-го в общей сложности 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей заработали 5,15 млрд долларов (до уплаты налогов).

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