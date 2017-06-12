Рэпер Diddy стал самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes

Американский исполнитель Шон Комбс, ранее известный как Puff Daddy, а теперь выступающий под псевдонимом Diddy, заработал за год 130 млн долларов.
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей. В рейтинге представителей шоу-бизнеса первым оказался рэпер Diddy.
За календарный год он заработал 130 миллионов долларов. Из этой суммы около 70 млн рэпер выручил на продаже фирменной одежды, а остальную часть ему принесли реклама водки от алкогольного производителя Diageo и продажа билетов на недавнее турне.
Второй в списке Forbes стала американская поп-певица Beyonce. Ей удалось заработать за год тоже довольно внушительную сумму — 105 млн долларов. Звезда получила эти деньги благодаря мировому туру Formation и своему альбому Lemonade.
Третьей стала Джоан Роулинг, автор серии книг про мальчика-волшебника Гарри Поттера. Она заработала за год 95 млн долларов. От нее совсем чуть-чуть отстал канадский певец Дрейк с $94 млн. Пятерку замкнул футболист испанского «Реала» Криштиану Роналду с 93 млн долларов.
За период с июня 2016 года по июнь 2017-го в общей сложности 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей заработали 5,15 млрд долларов (до уплаты налогов).
За календарный год он заработал 130 миллионов долларов. Из этой суммы около 70 млн рэпер выручил на продаже фирменной одежды, а остальную часть ему принесли реклама водки от алкогольного производителя Diageo и продажа билетов на недавнее турне.
Второй в списке Forbes стала американская поп-певица Beyonce. Ей удалось заработать за год тоже довольно внушительную сумму — 105 млн долларов. Звезда получила эти деньги благодаря мировому туру Formation и своему альбому Lemonade.
Третьей стала Джоан Роулинг, автор серии книг про мальчика-волшебника Гарри Поттера. Она заработала за год 95 млн долларов. От нее совсем чуть-чуть отстал канадский певец Дрейк с $94 млн. Пятерку замкнул футболист испанского «Реала» Криштиану Роналду с 93 млн долларов.
За период с июня 2016 года по июнь 2017-го в общей сложности 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей заработали 5,15 млрд долларов (до уплаты налогов).
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