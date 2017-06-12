Путин показал школьникам свой кабинет в Кремле

России удалось преодолеть опасное ослабление государственности и надежно укрепить свой суверенитет. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле, посвященном Дню России. Президент вручил государственные премии, а также лично передал паспорта 10 юным россиянам, добившимся успехов в науке, искусстве и спорте, после чего показал им свой рабочий кабинет.
Большую часть дня глава государства провел сегодня в Кремле. Утром в Георгиевском зале он вручил государственные премии в области науки, искусства и культуры. Сначала гвардейцы президентского полка внесли знаки лауреатов госпремий, а затем лауреаты сами по одному входили в зал, а диктор объявлял, за какие заслуги они удостоены награды. Открывая церемонию, Владимир Путин привел слова Петра I.
Владимир Путин: «Дорогие друзья, Пётр I как-то точно и на века дал определение значения культуры и научных открытий. Он сказал: „Оградя Отечество безопасностью от неприятеля, надлежит находить славу государства через искусство и науки“. Наши сегодняшние лауреаты смогли в полной мере реализовать свои дарования, способности, талант и подтвердить высокую миссию служения обществу, людям».
Сегодня награждали ученых, которые продвинули технологии разработки нефтяных месторождений, а также астрофизиков, открывших метод определения черных дыр, используемый сейчас во всем мире. Госпремией отмечен и коллектив кардиологов, внедряющих революционные методы лечения аритмии сердца.
После награждения лауреаты отправились на торжественный прием, который президент устраивал в Кремле. Там он снова напомнил собравшимся о том, что движение вперед — это важно, но при этом не должны быть поколеблены основы государства.
И сегодня Владимир Путин встретил тех, кто будет строить Россию завтрашнего дня. Десять отличившихся школьников, которым недавно исполнилось 14 лет, сегодня пришли в Кремль, и президент лично вручил им их первые паспорта.
Чтобы попасть на эту церемонию в Кремль, надо было сделать что-то выдающееся: победить на художественных конкурсах или спортивных состязаниях, отлично учиться или совершить подвиг — две школьницы спасли своих сверстников, тонувших в воде. Владислав Мартынов, победитель всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою, обратился к Путину с просьбой.
Владислав Мартынов: «Если честно, у меня есть такая мечта — побывать в президентском кабинете, постоять там, посмотреть. Это лучше, я думаю, любой экскурсии. Пожалуйста».
Президент не стал откладывать с выполнением этой просьбы и, когда все паспорта были вручены, пригласил ребят посмотреть, где принимаются важнейшие решения огромной страны.
Владимир Путин: «Дорогие друзья, Пётр I как-то точно и на века дал определение значения культуры и научных открытий. Он сказал: „Оградя Отечество безопасностью от неприятеля, надлежит находить славу государства через искусство и науки“. Наши сегодняшние лауреаты смогли в полной мере реализовать свои дарования, способности, талант и подтвердить высокую миссию служения обществу, людям».
Сегодня награждали ученых, которые продвинули технологии разработки нефтяных месторождений, а также астрофизиков, открывших метод определения черных дыр, используемый сейчас во всем мире. Госпремией отмечен и коллектив кардиологов, внедряющих революционные методы лечения аритмии сердца.
После награждения лауреаты отправились на торжественный прием, который президент устраивал в Кремле. Там он снова напомнил собравшимся о том, что движение вперед — это важно, но при этом не должны быть поколеблены основы государства.
И сегодня Владимир Путин встретил тех, кто будет строить Россию завтрашнего дня. Десять отличившихся школьников, которым недавно исполнилось 14 лет, сегодня пришли в Кремль, и президент лично вручил им их первые паспорта.
Чтобы попасть на эту церемонию в Кремль, надо было сделать что-то выдающееся: победить на художественных конкурсах или спортивных состязаниях, отлично учиться или совершить подвиг — две школьницы спасли своих сверстников, тонувших в воде. Владислав Мартынов, победитель всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою, обратился к Путину с просьбой.
Владислав Мартынов: «Если честно, у меня есть такая мечта — побывать в президентском кабинете, постоять там, посмотреть. Это лучше, я думаю, любой экскурсии. Пожалуйста».
Президент не стал откладывать с выполнением этой просьбы и, когда все паспорта были вручены, пригласил ребят посмотреть, где принимаются важнейшие решения огромной страны.
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