Парад дружбы, заезды байкеров и праздничные гулянья: страна с размахом отметила День России

Страна сегодня отмечает один из своих главных праздников — День России. В различных регионах страны отметили этот день масштабными мероприятиями.
В Москве постарались и растянули, как утверждают, самый большой государственный флаг, под которым можно было даже прогуляться, что прохожие на Поклонной горе с удовольствием и делали. Если на Поклонную флаг привезли уже в готовом виде, то в Измайловском парке, чтобы принять участие в его создании, можно было просто взять в руки цветные мелки. Там же общались с блогерами, среди которых оказался даже участник «Евровидения».
В центре Москвы торжества завершит грандиозный концерт на Красной площади, который начнется в 19:00, и праздничный салют. НТВ.Ru будет транслировать фейерверк в прямом эфире. Начало — в 22:00.
В Абакане по случаю Дня России организовали парад дружбы. По центру города прошли представители населяющих республику национальностей. А их больше сотни — были и буряты, и татары, и даже корейцы. Рядом, в Красноярске, представили один из главных чувашских праздников Акатуй — это окончание весенних работ в поле. Но и про общий для страны день, конечно, не забыли.
В Севастополе праздник тоже двойной — там еще и День города отмечают. Исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников утром вручал паспорта тем, кто получает их впервые. Обстановка торжественная — церемонию организовали у мемориала обороны Севастополя.
Во Владивостоке за зрелищность отвечали байкеры, проехавшие колонной с эффектно развевающимися флагами. Под рев мотоциклов выстраивались и пешеходы с триколорами. У каждого в руке было полотно с российским флагом и символикой организации, которую он представляет.
На Курильских островах, на острове Итуруп, прошли гулянья с видом на Охотское море. Поучаствовать в хороводах и плясках вышли 300 человек.
По информации МВД РФ, всего в праздничных мероприятиях в День России по всей стране приняли участие порядка 4 млн человек.
В центре Москвы торжества завершит грандиозный концерт на Красной площади, который начнется в 19:00, и праздничный салют. НТВ.Ru будет транслировать фейерверк в прямом эфире. Начало — в 22:00.
В Абакане по случаю Дня России организовали парад дружбы. По центру города прошли представители населяющих республику национальностей. А их больше сотни — были и буряты, и татары, и даже корейцы. Рядом, в Красноярске, представили один из главных чувашских праздников Акатуй — это окончание весенних работ в поле. Но и про общий для страны день, конечно, не забыли.
В Севастополе праздник тоже двойной — там еще и День города отмечают. Исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников утром вручал паспорта тем, кто получает их впервые. Обстановка торжественная — церемонию организовали у мемориала обороны Севастополя.
Во Владивостоке за зрелищность отвечали байкеры, проехавшие колонной с эффектно развевающимися флагами. Под рев мотоциклов выстраивались и пешеходы с триколорами. У каждого в руке было полотно с российским флагом и символикой организации, которую он представляет.
На Курильских островах, на острове Итуруп, прошли гулянья с видом на Охотское море. Поучаствовать в хороводах и плясках вышли 300 человек.
По информации МВД РФ, всего в праздничных мероприятиях в День России по всей стране приняли участие порядка 4 млн человек.
В честь Дня России на Поклонной горе в Москве сотни студентов и школьников развернули самый большой флаг РФ площадью 1051 квадратный метр.Posted by НТВ on Monday, 12 June 2017
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