Беги!
ТВ-Эфир
Беги!
Онлайн на сайте
«Взвод-2017»
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.06, 20:22
    Парад дружбы, заезды байкеров и праздничные гулянья: страна с размахом отметила День России. Владивосток, Курилы, Москва, Севастополь, Хакасия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Парад дружбы, заезды байкеров и праздничные гулянья: страна с размахом отметила День России

    комментировать
    Парад дружбы, заезды байкеров и праздничные гулянья: страна с размахом отметила День России

    Парад дружбы, заезды байкеров и праздничные гулянья: страна с размахом отметила День России

    Парад дружбы, заезды байкеров и праздничные гулянья: страна с размахом отметила День России

      Страна сегодня отмечает один из своих главных праздников — День России. В различных регионах страны отметили этот день масштабными мероприятиями.

      В Москве постарались и растянули, как утверждают, самый большой государственный флаг, под которым можно было даже прогуляться, что прохожие на Поклонной горе с удовольствием и делали. Если на Поклонную флаг привезли уже в готовом виде, то в Измайловском парке, чтобы принять участие в его создании, можно было просто взять в руки цветные мелки. Там же общались с блогерами, среди которых оказался даже участник «Евровидения».

      В центре Москвы торжества завершит грандиозный концерт на Красной площади, который начнется в 19:00, и праздничный салют. НТВ.Ru будет транслировать фейерверк в прямом эфире. Начало — в 22:00.

      В Абакане по случаю Дня России организовали парад дружбы. По центру города прошли представители населяющих республику национальностей. А их больше сотни — были и буряты, и татары, и даже корейцы. Рядом, в Красноярске, представили один из главных чувашских праздников Акатуй — это окончание весенних работ в поле. Но и про общий для страны день, конечно, не забыли.

      В Севастополе праздник тоже двойной — там еще и День города отмечают. Исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников утром вручал паспорта тем, кто получает их впервые. Обстановка торжественная — церемонию организовали у мемориала обороны Севастополя.

      Во Владивостоке за зрелищность отвечали байкеры, проехавшие колонной с эффектно развевающимися флагами. Под рев мотоциклов выстраивались и пешеходы с триколорами. У каждого в руке было полотно с российским флагом и символикой организации, которую он представляет.

      На Курильских островах, на острове Итуруп, прошли гулянья с видом на Охотское море. Поучаствовать в хороводах и плясках вышли 300 человек.

      По информации МВД РФ, всего в праздничных мероприятиях в День России по всей стране приняли участие порядка 4 млн человек.

      В честь Дня России на Поклонной горе в Москве сотни студентов и школьников развернули самый большой флаг РФ площадью 1051 квадратный метр.

      Posted by НТВ on Monday, 12 June 2017

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru