В «Сокольниках» в День России прошла «Большая тренировка» с участием звезд спорта

В московском парке «Сокольники» сегодня устроили «Большую тренировку». На эту акцию вместе с простыми горожанами пришли олимпийские чемпионы и другие знаменитые спортсмены.

В их числе были победители Олимпиады в Сочи фигуристка Аделина Сотникова и конькобежец Виктор Ан, а также трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин.



За летние виды спорта отвечал один из самых титулованных российских мотоэкстремалов Марат Канкадзе. На пару с другим каскадером они устроили настоящий танец на мотоциклах.



Марат Канкадзе, каскадер: «И хотя у нас площадка сегодня сложная, сложно было выступать, но нас так встречал народ бурно. Удивительно. Поэтому сегодня очень хороший праздник, замечательный».



Также в «Сокольниках» выставили чемпионский кубок Российской футбольной Премьер-лиги. Его в этом году после 16-летнего перерыва завоевал московский «Спартак».