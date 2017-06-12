Морские дьяволы
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Морские дьяволы
12 июня, 22:00
Праздничный салют в Москве
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  • 12.06, 18:51
    Журналист The New York Times принял декорации к празднику за баррикады для защиты Кремля. журналистика, курьезы, митинги и протесты, Москва, оппозиция, СМИ, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Журналист The New York Times принял декорации к празднику за баррикады для защиты Кремля

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    Журналист The New York Times принял декорации к празднику за баррикады для защиты Кремля

    Журналист The New York Times принял декорации к празднику за баррикады для защиты Кремля

      Некоторые декорации, установленные на Тверской улице к фестивалю «Времена и эпохи», ввели в заблуждение казалось бы опытных западных журналистов.

      Например, американского журналиста Нила Макфаркуара, который работает в Москве не первый год. Руководитель корпункта американской The New York Times нашел в Интернете фотографию декоративных противотанковых ежей и разместил ее в своем Twitter с устрашающим комментарием.

      Нил Макфаркуар: «Это баррикады, которые соорудили на главной улице Москвы, чтобы оппозиционеры не добрались до Кремля и Красной площади».

      Этот твит стал в Интернете поводом для многочисленных шуток. Позже запись была удалена. Блогер Максим Кононенко подкинул американскому журналисту еще пару сенсационных кадров.

      Сторонники Алексея Навального исполняют антикоррупционный танец на Тверской улице

      Опубликовано Максимом Кононенко 12 июня 2017 г.


      Опубликовано Максимом Кононенко 12 июня 2017 г.

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