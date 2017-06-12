Журналист The New York Times принял декорации к празднику за баррикады для защиты Кремля

Некоторые декорации, установленные на Тверской улице к фестивалю «Времена и эпохи», ввели в заблуждение казалось бы опытных западных журналистов.
Например, американского журналиста Нила Макфаркуара, который работает в Москве не первый год. Руководитель корпункта американской The New York Times нашел в Интернете фотографию декоративных противотанковых ежей и разместил ее в своем Twitter с устрашающим комментарием.
Нил Макфаркуар: «Это баррикады, которые соорудили на главной улице Москвы, чтобы оппозиционеры не добрались до Кремля и Красной площади».
Этот твит стал в Интернете поводом для многочисленных шуток. Позже запись была удалена. Блогер Максим Кононенко подкинул американскому журналисту еще пару сенсационных кадров.
Нил Макфаркуар: «Это баррикады, которые соорудили на главной улице Москвы, чтобы оппозиционеры не добрались до Кремля и Красной площади».
Этот твит стал в Интернете поводом для многочисленных шуток. Позже запись была удалена. Блогер Максим Кононенко подкинул американскому журналисту еще пару сенсационных кадров.
Сторонники Алексея Навального исполняют антикоррупционный танец на Тверской улицеОпубликовано Максимом Кононенко 12 июня 2017 г.
Опубликовано Максимом Кононенко 12 июня 2017 г.
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