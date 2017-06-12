Журналист The New York Times принял декорации к празднику за баррикады для защиты Кремля

Сторонники Алексея Навального исполняют антикоррупционный танец на Тверской улице Опубликовано Максимом Кононенко 12 июня 2017 г.

Например, американского журналиста Нила Макфаркуара, который работает в Москве не первый год. Руководитель корпункта американской The New York Times нашел в Интернете фотографию декоративных противотанковых ежей и разместил ее в своем Twitter с устрашающим комментарием.: «Это баррикады, которые соорудили на главной улице Москвы, чтобы оппозиционеры не добрались до Кремля и Красной площади».Этот твит стал в Интернете поводом для многочисленных шуток. Позже запись была удалена. Блогер Максим Кононенко подкинул американскому журналисту еще пару сенсационных кадров.