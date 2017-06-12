Морские дьяволы
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Морские дьяволы
12 июня, 22:00
Праздничный салют в Москве
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  • 12.06, 18:51
    В Москве участники флешмоба развернули самый большой российский флаг. Владивосток, Красноярск, Курилы, Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москве участники флешмоба развернули самый большой российский флаг

    1 комментарий
    В Москве участники флешмоба развернули самый большой российский флаг

    В Москве участники флешмоба развернули самый большой российский флаг

    В Москве участники флешмоба развернули самый большой российский флаг

      Сегодня в стране отмечают государственный праздник — День России. Его учредили в 1992 году. В крупных городах проходят торжественные шествия, людям раздают ленточки и воздушные шары цветов российского флага. Проходят экологические и спортивные акции.

      Во Владивостоке открылись десятки праздничных площадок. С набережной, где пришвартованы корабли Тихоокеанского флота, стартовал парад байкеров. Колонна мотоциклов, украшенных государственной символикой, проехала по центральным улицам Владивостока. Там же, на набережной, свою акцию устроили представители общественных организаций. Они выстроились в одну линию с триколорами в руках.

      На Курилах, на острове Итуруп, началом праздника послужило исполнение национального гимна. Затем настала очередь творческих коллективов с песнями и танцами народов России. Также для горожан провели аукцион старых вещей и ярмарку сельхозпродукции.

      А в Красноярске День России совпал с Днем города. На острове Татышев прошли фестивали и шествие в национальных костюмах. После этого открылись мастер-классы по традиционным видам рукоделия. Также для горожан устроили большой праздничный концерт.

      День России совпал с Днём города и в Кирове. На Театральной площади представители разных народов приготовили для гостей блюда национальной кухни. Выступали творческие коллективы. А 14-летним кировчанам вручили российские паспорта.

      В Москве одним из центров празднования стала Поклонная гора. У Центрального музея Великой Отечественной состоялся флешмоб «Символы России». Сотни студентов и школьников при помощи сотрудников МЧС развернули самый большой государственный флаг нашей страны. А сам музей сегодня работает бесплатно для всех желающих.

      Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции, в Москве в массовых мероприятиях, посвященных празднованию Дня России, принимают участие около 270 тысяч человек.

      Завершит торжества в центре Москвы грандиозный концерт на Красной площади, который начнется в 19:00, и праздничный салют. НТВ.Ru будет транслировать фейерверк в прямом эфире. Начало — в 22:00.

      В честь Дня России на Поклонной горе в Москве сотни студентов и школьников развернули самый большой флаг РФ площадью 1051 квадратный метр.

      Posted by НТВ on Monday, 12 June 2017

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