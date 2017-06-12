В Москве участники флешмоба развернули самый большой российский флаг

Сегодня в стране отмечают государственный праздник — День России. Его учредили в 1992 году. В крупных городах проходят торжественные шествия, людям раздают ленточки и воздушные шары цветов российского флага. Проходят экологические и спортивные акции.
Во Владивостоке открылись десятки праздничных площадок. С набережной, где пришвартованы корабли Тихоокеанского флота, стартовал парад байкеров. Колонна мотоциклов, украшенных государственной символикой, проехала по центральным улицам Владивостока. Там же, на набережной, свою акцию устроили представители общественных организаций. Они выстроились в одну линию с триколорами в руках.
На Курилах, на острове Итуруп, началом праздника послужило исполнение национального гимна. Затем настала очередь творческих коллективов с песнями и танцами народов России. Также для горожан провели аукцион старых вещей и ярмарку сельхозпродукции.
А в Красноярске День России совпал с Днем города. На острове Татышев прошли фестивали и шествие в национальных костюмах. После этого открылись мастер-классы по традиционным видам рукоделия. Также для горожан устроили большой праздничный концерт.
День России совпал с Днём города и в Кирове. На Театральной площади представители разных народов приготовили для гостей блюда национальной кухни. Выступали творческие коллективы. А 14-летним кировчанам вручили российские паспорта.
В Москве одним из центров празднования стала Поклонная гора. У Центрального музея Великой Отечественной состоялся флешмоб «Символы России». Сотни студентов и школьников при помощи сотрудников МЧС развернули самый большой государственный флаг нашей страны. А сам музей сегодня работает бесплатно для всех желающих.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции, в Москве в массовых мероприятиях, посвященных празднованию Дня России, принимают участие около 270 тысяч человек.
Завершит торжества в центре Москвы грандиозный концерт на Красной площади, который начнется в 19:00, и праздничный салют. НТВ.Ru будет транслировать фейерверк в прямом эфире. Начало — в 22:00.
На Курилах, на острове Итуруп, началом праздника послужило исполнение национального гимна. Затем настала очередь творческих коллективов с песнями и танцами народов России. Также для горожан провели аукцион старых вещей и ярмарку сельхозпродукции.
А в Красноярске День России совпал с Днем города. На острове Татышев прошли фестивали и шествие в национальных костюмах. После этого открылись мастер-классы по традиционным видам рукоделия. Также для горожан устроили большой праздничный концерт.
День России совпал с Днём города и в Кирове. На Театральной площади представители разных народов приготовили для гостей блюда национальной кухни. Выступали творческие коллективы. А 14-летним кировчанам вручили российские паспорта.
В Москве одним из центров празднования стала Поклонная гора. У Центрального музея Великой Отечественной состоялся флешмоб «Символы России». Сотни студентов и школьников при помощи сотрудников МЧС развернули самый большой государственный флаг нашей страны. А сам музей сегодня работает бесплатно для всех желающих.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции, в Москве в массовых мероприятиях, посвященных празднованию Дня России, принимают участие около 270 тысяч человек.
Завершит торжества в центре Москвы грандиозный концерт на Красной площади, который начнется в 19:00, и праздничный салют. НТВ.Ru будет транслировать фейерверк в прямом эфире. Начало — в 22:00.
В честь Дня России на Поклонной горе в Москве сотни студентов и школьников развернули самый большой флаг РФ площадью 1051 квадратный метр.Posted by НТВ on Monday, 12 June 2017
Комментарии