В Ярославле проходит фестиваль ремесел «Живая глина»

В Ярославле сегодня завершается трехдневный фестиваль «Живая глина». Как понятно из названия, посвятили его гончарному искусству.

Гостей приглашали посмотреть на работу мастеров и попробовать свои силы в лепке.



Капустина Юлия, куратор фестиваля: «У нас работает интерактивная зона, где можно попробовать самим что-то сделать».



Прошел в городе и конкурс керамистов. Жюри выбирало лучший символ Золотого кольца из глины.