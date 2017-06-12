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  • 12.06, 18:51
    В Ярославле проходит фестиваль ремесел «Живая глина». фестивали и конкурсы, Ярославль. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Ярославле проходит фестиваль ремесел «Живая глина»

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    В Ярославле проходит фестиваль ремесел «Живая глина»

    В Ярославле проходит фестиваль ремесел «Живая глина»

    В Ярославле проходит фестиваль ремесел «Живая глина»

      В Ярославле сегодня завершается трехдневный фестиваль «Живая глина». Как понятно из названия, посвятили его гончарному искусству.

      Гостей приглашали посмотреть на работу мастеров и попробовать свои силы в лепке.

      Капустина Юлия, куратор фестиваля: «У нас работает интерактивная зона, где можно попробовать самим что-то сделать».

      Прошел в городе и конкурс керамистов. Жюри выбирало лучший символ Золотого кольца из глины.

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