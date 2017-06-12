Грандиозный исторический фестиваль в Москве посетили более 2,5 млн человек

Стать свидетелями исторических событий приглашают гостей фестиваля «Времена и эпохи». Сегодня проходит самое масштабное, финальное, представление. Посетить навигацкую школу, попасть на урок к танцмейстеру, оценить мясо бобра — в праздничной программе десятки пунктов.
На фестивале из-за большого скопления людей усилены меры безопасности. Исторический фестиваль реконструкций «Времена и эпохи» в таком масштабе проводится в Москве впервые. Небольшое мероприятие, которое проводилось шесть лет подряд в Коломенском, вылилось в такой масштабный фестиваль.
На протяжении полутора километров на Тверской улице установили площадки, которые рассказывают о важных вехах в истории России. Также площадки расположены и на других улицах в центре Москвы, всего их 30. На каждой площадке можно не только наглядно увидеть иллюстрации реалий того времени, но и поучаствовать в мастер-классе.
Сегодня фестиваль, длившийся 12 дней, закрывается. Все площадки будут работать до 23:00. По словам руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, с 1 по 12 июня фестиваль посетили более 2,5 млн человек.
На протяжении полутора километров на Тверской улице установили площадки, которые рассказывают о важных вехах в истории России. Также площадки расположены и на других улицах в центре Москвы, всего их 30. На каждой площадке можно не только наглядно увидеть иллюстрации реалий того времени, но и поучаствовать в мастер-классе.
Сегодня фестиваль, длившийся 12 дней, закрывается. Все площадки будут работать до 23:00. По словам руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, с 1 по 12 июня фестиваль посетили более 2,5 млн человек.
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