Тронная речь королевы Великобритании в парламенте отложена

Официальная церемония открытия парламента, на которой королева Британии произносит тронную речь, посвященную направлениям работы правительства и парламентариев, отложена на неопределенное время, сообщают британские СМИ.
По информации телеканала Sky News, церемония, которая должна была пройти 19 июня, отложена по инициативе премьер-министра Терезы Мэй и из-за обострения внутрипартийных споров после неудачного выступления консерваторов на выборах.
Мэй объявила досрочные выборы, рассчитывая упрочить позиции своей партии в парламенте для продвижения сценария жесткого Brexit, но консерваторы в итоге получили на 12 мандатов меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.
Официальный представитель премьера сообщила, что о дате открытия парламента будет объявлено дополнительно.
Мэй объявила досрочные выборы, рассчитывая упрочить позиции своей партии в парламенте для продвижения сценария жесткого Brexit, но консерваторы в итоге получили на 12 мандатов меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.
Официальный представитель премьера сообщила, что о дате открытия парламента будет объявлено дополнительно.
Queen’s Speech expected to be delayed by a few days, BBC understands. It was expected to take place next Monday. https://t.co/H2OOyrCdZ9— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 12, 2017
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