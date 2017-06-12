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  • 12.06, 17:20

    Тронная речь королевы Великобритании в парламенте отложена

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    Тронная речь королевы Великобритании в парламенте отложена

    Тронная речь королевы Великобритании в парламенте отложена

    Официальная церемония открытия парламента, на которой королева Британии произносит тронную речь, посвященную направлениям работы правительства и парламентариев, отложена на неопределенное время, сообщают британские СМИ.

    По информации телеканала Sky News, церемония, которая должна была пройти 19 июня, отложена по инициативе премьер-министра Терезы Мэй и из-за обострения внутрипартийных споров после неудачного выступления консерваторов на выборах.

    Мэй объявила досрочные выборы, рассчитывая упрочить позиции своей партии в парламенте для продвижения сценария жесткого Brexit, но консерваторы в итоге получили на 12 мандатов меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

    Официальный представитель премьера сообщила, что о дате открытия парламента будет объявлено дополнительно.

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