В МВД сообщили о задержании Навального за неповиновение полиции

Оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве за совершение административных правонарушений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по столице.

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Из сообщения пресс-службы: «Алексей Навальный, разместивший в сети Интернет призывы переместиться с проспекта Сахарова, где идет мероприятие оппозиции, согласованное мэрией Москвы, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции, задержан сотрудниками полиции».



Отмечается, что Навального доставят в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях. Затем эти протоколы передадут в суд.



По данным МВД, Навальный нарушил часть 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), а также статью 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).



Ранее в соцсетях появилась информация, что Навального задержали в подъезде собственного дома, когда он направился на несогласованную акцию, которую планировали провести в центре Москвы.