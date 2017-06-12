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  • 12.06, 15:49

    В МВД сообщили о задержании Навального за неповиновение полиции

    2 комментария
    В МВД сообщили о задержании Навального за неповиновение полиции

    В МВД сообщили о задержании Навального за неповиновение полиции

    В МВД сообщили о задержании Навального за неповиновение полиции
  • Фото: twitter.com

    • Оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве за совершение административных правонарушений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по столице.

    Из сообщения пресс-службы: «Алексей Навальный, разместивший в сети Интернет призывы переместиться с проспекта Сахарова, где идет мероприятие оппозиции, согласованное мэрией Москвы, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции, задержан сотрудниками полиции».

    Отмечается, что Навального доставят в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях. Затем эти протоколы передадут в суд.

    По данным МВД, Навальный нарушил часть 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), а также статью 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

    Ранее в соцсетях появилась информация, что Навального задержали в подъезде собственного дома, когда он направился на несогласованную акцию, которую планировали провести в центре Москвы.

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