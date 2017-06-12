Премьер Венгрии обвинил Евросоюз в «открытой поддержке террористов»

Брюссель «открыто поддерживает террористов», и такая ситуация «абсолютно непонятна», заявил
премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в парламенте.
Орбан отметил, что Венгрия всегда была проевропейской страной и продолжит отстаивать истинные ценности Европы, в отличие от Брюсселя.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Наше правительство представляет истинную европейскую позицию, которая защищает действующий европейский договор, включая разделение полномочий между странами-членами и Брюсселем. Именно Брюссель изменил свою позицию».
Орбан заявил, что «Брюссель открыто поддерживает террористов», и напомнил, что ЕС осудил приговор венгерского суда в отношении сирийского мигранта Ахмеда Хамеда на 10 лет тюремного заключения за нападение на полицию во время беспорядков на границе с Сербией. Премьер отметил, что европейские чиновники открыто выступают в поддержку этого мигранта и демонстрируют, что «абсурдная ложь Ахмеда Хамеда» важнее безопасности венгров.
Премьер также подчеркнул, что забор, построенный на южных рубежах Венгрии для защиты от нелегальных мигрантов, будет стоять, а Будапешт не позволит Брюсселю шантажировать себя и продолжит отказываться от обязательных квот Еврокомиссии на расселение беженцев.
Виктор Орбан: «Мы хотим, чтобы Венгрия была венгерской, а Европа — европейской».
Венгерский лидер также добавил, что не позволит Брюсселю управлять внутренними делами своей страны, имея в виду ситуацию с университетом, финансируемым Джорджем Соросом.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Наше правительство представляет истинную европейскую позицию, которая защищает действующий европейский договор, включая разделение полномочий между странами-членами и Брюсселем. Именно Брюссель изменил свою позицию».
Орбан заявил, что «Брюссель открыто поддерживает террористов», и напомнил, что ЕС осудил приговор венгерского суда в отношении сирийского мигранта Ахмеда Хамеда на 10 лет тюремного заключения за нападение на полицию во время беспорядков на границе с Сербией. Премьер отметил, что европейские чиновники открыто выступают в поддержку этого мигранта и демонстрируют, что «абсурдная ложь Ахмеда Хамеда» важнее безопасности венгров.
Премьер также подчеркнул, что забор, построенный на южных рубежах Венгрии для защиты от нелегальных мигрантов, будет стоять, а Будапешт не позволит Брюсселю шантажировать себя и продолжит отказываться от обязательных квот Еврокомиссии на расселение беженцев.
Виктор Орбан: «Мы хотим, чтобы Венгрия была венгерской, а Европа — европейской».
Венгерский лидер также добавил, что не позволит Брюсселю управлять внутренними делами своей страны, имея в виду ситуацию с университетом, финансируемым Джорджем Соросом.
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