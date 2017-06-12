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  • 12.06, 15:49

    Автобус сбил человека на пешеходном переходе в Москве

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    Автобус сбил человека на пешеходном переходе в Москве

    Автобус сбил человека на пешеходном переходе в Москве

    На севере столицы произошло ДТП с участием рейсового автобуса и пешехода.

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по городу, ДТП произошло в районе дома №21 на улице Лавочкина.

    Из сообщения ГИБДД: «Рейсовый автобус на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на человека».

    В ведомстве добавили, что пострадавший госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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