Семилетняя девочка из России погибла в Турции

Маленькая туристка из России выпала с балкона в Анталье. Она скончалась от полученных при падении травм в больнице.
Гибель семилетней девочки из России подтвердили в генконсульстве РФ в Анталье, передает ТАСС. По данным местных СМИ, девочка приехала на отдых в Турцию вместе с родителями. Она выпала с балкона четвертого этажа в отеле.
После падения сотрудники отеля доставили пострадавшую в госпиталь Манавгат. Но врачи не сумели ее спасти. Девочка скончалась от полученных травм.
После падения сотрудники отеля доставили пострадавшую в госпиталь Манавгат. Но врачи не сумели ее спасти. Девочка скончалась от полученных травм.
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