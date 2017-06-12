Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.06, 14:18

    Семилетняя девочка из России погибла в Турции

    1 комментарий

    Семилетняя девочка из России погибла в Турции

    Семилетняя девочка из России погибла в Турции

    Маленькая туристка из России выпала с балкона в Анталье. Она скончалась от полученных при падении травм в больнице.

    Гибель семилетней девочки из России подтвердили в генконсульстве РФ в Анталье, передает ТАСС. По данным местных СМИ, девочка приехала на отдых в Турцию вместе с родителями. Она выпала с балкона четвертого этажа в отеле.

    После падения сотрудники отеля доставили пострадавшую в госпиталь Манавгат. Но врачи не сумели ее спасти. Девочка скончалась от полученных травм.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru